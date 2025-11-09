شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ارتقای شبکه فاضلاب شهری از اولویت‌های خدماتی این شهرستان است، اظهار کرد: به‌منظور بهبود زیرساخت‌های فاضلاب و افزایش سطح رفاه شهروندان، عملیات لوله‌گذاری به طول ۵۸۰ متر در محله‌های میراث فرهنگی و شهرک شهید رجایی با مشارکت فعال ساکنان و نظارت کارشناسان امور آبفا با موفقیت به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اجرای ۸۰ متر شبکه فاضلاب در محله میراث فرهنگی افزود: این طرح با همکاری مستقیم اهالی و نظارت کارشناسان آبفا انجام شد و به‌عنوان نمونه‌ای موفق از تعامل سازنده میان مردم و دستگاه اجرایی شناخته می‌شود.

کریمی‌پناه تصریح کرد: در صورت واگذاری این پروژه به پیمانکار، حدود ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز بود، اما با اجرای امانی و همراهی مردم، طرح با حداقل هزینه ممکن انجام شد.

مدیر امور آبفای گیلان‌غرب در ادامه از اجرای پروژه‌ای دیگر در شهرک شهید رجایی (ملاط‌آباد) خبر داد و گفت: در این منطقه، ۵۰۰ متر لوله‌گذاری فاضلاب با لوله‌های ۲۰۰ میلی‌متری همراه با احداث چهار منهول انجام شد و با بهره‌برداری از آن، حدود ۵۰ خانوار از خدمات شبکه جمع‌آوری فاضلاب بهره‌مند شدند.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی افزود: پروژه شهرک شهید رجایی نیز به‌صورت امانی و با مشارکت مستقیم شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شد، در حالی‌که اجرای پیمانکاری آن نیازمند بیش از یک میلیارد تومان اعتبار بود.

کریمی‌پناه همچنین از اجرای عملیات اصلاح و هم‌سطح‌سازی حوضچه‌های آب و منهول‌های فاضلاب در روستای گورسفید خبر داد و گفت: به‌منظور بهبود ایمنی و سهولت عبور و مرور اهالی، دو مورد از حوضچه‌های آب و منهول‌های فاضلاب در مسیرهای پرتردد این روستا اصلاح شد که با استقبال مردم همراه بود.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های معاونت بهره‌برداری و توسعه فاضلاب استان کرمانشاه، کارشناسان فنی و نیروهای اجرایی شهرستان تأکید کرد: همکاری و همدلی مردم با دستگاه‌های خدمات‌رسان، مهم‌ترین عامل در تسریع روند اجرای پروژه‌ها و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی است.