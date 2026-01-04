به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حدود سه ماه از آخرین حضور کلارنس سیدورف، مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال، در تهران می‌گذرد، این چهره سرشناس فوتبال جهان تاکنون تمایلی برای بازگشت به ایران از خود نشان نداده است. با وجود این موضوع، مدیران باشگاه استقلال مدعی هستند که سیدورف به صورت مستمر و از طریق ارتباطات آنلاین با اعضای کادر فنی و مدیران باشگاه در تماس بوده و امور مربوط به حوزه مشاوره‌ای خود را از راه دور پیگیری می‌کند.

این شرایط در حالی ادامه دارد که بر اساس مفاد قرارداد منعقد شده میان طرفین، سیدورف موظف است به صورت ماهانه و برای چند روز در تهران حضور پیدا کند؛ موضوعی که تاکنون محقق نشده و ابهاماتی را در خصوص نحوه اجرای تعهدات این مشاور خارجی به وجود آورده است.

در همین حال سیدورف در گفتگو با «آندریاس پوک» که یک بلاگر مشهور در فوتبال اروپا محسوب می‌شود سه بازیکنی که در آینده شایسته برنده شدن توپ طلا هستند را معرفی کرد.

او در این رابطه گفت: اول «وینیسیوس جونیور»، اگر فدریکو والورده بتواند گل‌های بیشتری بزند و بیشتر به‌عنوان هافبک مرکزی بازی کند، قطعاً می‌تواند در جمع بهترین‌ها قرار بگیرد. جالب است بدانید من خودم مربی او بودم و یادم است در اولین جلسه تمرینی با خودم گفتم: «این بازیکن کیست؟»

سیدورف ادامه داد: وقتی می‌خواستم ترکیب اصلی بازی اول را بچینم، گفتم شاید دقیق ندانم بهترین پستش کجاست، اما نامش را در فهرست گذاشتم. او فیکس بود. استعدادش کاملاً مشخص بود؛ بازیکنی پویا، پرانرژی و با همان آتش خاص فوتبال اروگوئه‌ای.

مشاور مدیرعامل استقلال افزود: سومین نفر رافائل لیائو؛ اگر روند پیشرفت خود را ادامه دهد و در تصمیم‌گیری‌هایش بدون توپ مؤثرتر عمل کند چون به نظرم دقیقاً در همین بخش جای پیشرفت زیادی دارد می‌تواند بازیکنی تعیین‌کننده باشد. لیائو توانایی عجیبی در تغییر جریان بازی دارد؛ می‌تواند از دفاع عبور کند و به‌تنهایی سرنوشت یک مسابقه را رقم بزند.