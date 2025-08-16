نشست تاجرنیا با سیدورف و ساپینتو پیرامون نقل‌ و انتقالات استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، در ساعات گذشته شامگاه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ اخباری با هدف بر هم زدن آرامش باشگاه در روزهای پایانی نقل و انتقالات بازیکنان منتشر شد.

بنا بر اعلام باشگاه استقلال، اخباری که اخیراً مبنی بر ایجاد تغییرات در نمایندگی تام‌الاختیار هلدینگ در این باشگاه در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است، کذب محض و در راستای حاشیه سازی برای تیمی است که با تکمیل اسکواد در طی چند روز پایانی نقل و انتقالات، خود را برای فصلی متفاوت آماده می‌کند.

از این رو به اطلاع هواداران محترم باشگاه استقلال می‌رساند که این خبرسازی، غیر واقعی بوده و در حال حاضر هیچ تغییری در رویکرد سهامداران و هلدینگ در این خصوص صورت نپذیرفته است.

علی تاجرنیا همچنان به عنوان نماینده تام‌الاختیار هلدینگ مالک باشگاه استقلال، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و سرپرست مدیرعاملی باشگاه فعالیت می‌کند و هیچ تغییری در مأموریت‌های وی صورت نگرفته است.

خوشبختانه در پایان، نشست مجازی خوبی بین تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره، مجتبی فریدونی، عضو هیئت مدیره و کمیته نقل و انتقالات باشگاه، ریکاردو ساپینتو، سرمربی و کلارنس سیدورف، مشاور مدیرعامل باشگاه انجام شد و ضمن بررسی آخرین اخبار نقل و انتقالات، بر همدلی و همگرایی بیشتر کادر مدیریتی و فنی باشگاه تاکید شد.