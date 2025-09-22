به گزارش خبرنگار مهر، شکست سنگین ۷ بر یک تیم فوتبال استقلال ایران مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ و همچنین نتایج ضعیف این تیم در رقابتهای لیگ برتر باعث شد تا امروز دوشنبه ۳۱ شهریور جلسهای فوقالعاده در باشگاه استقلال با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شود.
در این نشست، ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبیپوشان باید در خصوص عملکرد فنی تیم و دلایل افت نتایج اخیر پاسخگو باشد. از سوی دیگر، کلارنس سیدورف نیز در جلسه حاضر خواهد بود تا درباره وضعیت ساپینتو و همچنین بازیکنانی که با نظر او و کادر فنی جذب شدهاند، توضیحاتی ارائه دهد.
گفته میشود این نشست میتواند نقش مهمی در آینده استقلال تیم داشته باشد. احتمال تغییرات در کادر فنی آبیها ضعیف است اما مدیران این باشگاه قطعاً به ریکاردو ساپینتو اولتیماتوم خواهند داد. استقلال در هفته پنجم لیگ برتر باید جمعه ۴ مهر در قزوین رو در روی تیم شمس آذر قرار گیرد.
