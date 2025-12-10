به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه گفت: در پی تماس تلفنی مبنی بر بد حال بودن مادر باردار در روستای آق‌اطاق اوریات شهرستان تکاب، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گردنه مایین بلاغ جمعیت هلال احمر شهرستان تکاب با پشتیبانی یک تیم امداد کوهستان شعبه هلال احمر این شهرستان به همراه کارشناس مامایی به این محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: نجاتگران با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر و بارش برف، پس از ۸ ساعت تلاش و پیاده‌روی به مادر باردار رسیدند و بعد از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی و مامایی؛ مادر باردار کودک خود را به سلامت در محل روستا به دنیا آورد و کودک و مادر هر دو در سلامت به بیمارستان مهر امام علی (ع) شهرستان تکاب منتقل شدند.