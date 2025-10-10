به گزارش خبرگزاری مهر، ناخدایکم پزشک غواص، وحید قاسمی در نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی (HADR) با اشاره به چالش‌های پزشکی در محیط‌های دریایی گفت: ارتباط میان تیم‌های پزشکی و بخش‌های امدادرسانی در بسیاری از نقاط جهان کافی نیست و هدف این جلسه نزدیک‌تر کردن این فضاست.

وی افزود: بیمارستان تخصصی ناو بندر مکران، با امکانات پیشرفته پزشکی و تخصصی، نقشی کلیدی در حمایت از امدادهای دریایی در منطقه اقیانوس هند ایفا می‌کند

متخصص پزشکی دریایی با اشاره به انجام یکی از پیچیده ترین اقدانات پزشکی در ناوبندر مکران در ناوگروه 86 اظهار داشت: بیماری که با علائمی ساده مانند تهوع و درد شکم به بیمارستان مکران مراجعه کرد، اما به دلیل بروز یک اختلال قلبی نادر به نام «پارکینسون وایت» که در شرایط استرس و فشار محیط دریایی بروز کرده بود، در معرض خطر جدی قرار گرفت.

قاسمی توضیح داد: تشخیص این بیماری تنها با دقت و هوشیاری تیم پزشکی ممکن شد و با استفاده از فناوری‌های تله‌مدیسین و همکاری چندین مرکز تخصصی، بیمار تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت. در طی این روند، بیمار با بیهوشی کنترل شده و شوک الکتریکی تحت نظر متخصصان، توانست از وضعیت بحرانی نجات یابد.

وی تأکید کرد: این نوع نجات‌ها نیازمند هماهنگی دقیق میان کادر درمان، فرماندهی یگان‌ها و تیم‌های پشتیبانی است و نمونه‌ای از موفقیت پزشکی دریایی در شرایط بسیار سخت و دور از مراکز درمانی است.

امیردریادار دوم ابوطالب مطلبی فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و سخنگوی نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی (HADR) آیونز ۲۰۲۵ نیز به عنوان سخنران پایانی گفت: از طرف خودم و همه مستمعین عمیق‌ترین قدردانی خود را از اساتید معظم ابراز می‌کنم زیرا دانش و تجربه شما و اشتیاق به انتقال آن به دیگران سنگ بنای این کارگاه بود شما دانشی را به اشتراک گذاشتید که جان انسان‌ها را نجات می‌دهد و این با هیچ کلامی قابل تقدیر نیست.

وی ادامه داد: اینجا جایی است که ملت‌ها گرد هم می‌آیند آنچه در اینجا آموخته‌اید به یاد داشته باشید در ارتباط با یکدیگر باشید، گفتگوها و نشست‌ها و کارگاه‌های این چنینی را ادامه دهید و بدانید که اکنون بخشی از جامعه هستید که متعهد به تبدیل اقیانوس هند به منطقه‌ای امن‌تر و ایمن‌تر است.