تقدیر از ۷۷ پژوهشگر و فناور در جشنواره هفته پژوهش دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر مرادی سبزوار در نشست خبری سی و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران که امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با بیان اینکه هفته پژوهش نمادی از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه در یکسال گذشته است، گفت: ما قصد داریم با سرمایه‌گذاری جدی در پژوهش توجه ویژه‌ای به ارتباط با صنعت و انتشار مقالات با کیفیت بالا داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه عمده بودجه دانشگاه صرف امور روزمره دانشگاه می‌شود، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش تاکید کرد.

مرادی سبزوار همچنین بر حمایت از نیروی انسانی تاکید کرد و گفت: کشورهایی هستند که بدون داشتن منابع طبیعی و فقط با دانشمندان، خود را در سطح جهانی ارتقا می‌دهند.

محمدرضا نقوی مدیر کل پژوهشی دانشگاه تهران در ادامه این نشست اظهار کرد: ۷۷ برگزیده روز یکشنبه ۲۳ آذرماه در جشنواره مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. برگزیدگان در بخش‌های مختلف شامل پژوهشگر پیشکسوت (۳ نفر)، پژوهشگر نمونه (۱۳ نفر)، پژوهشگر برجسته (۸ نفر)، پژوهشگر جوان نمونه (۷ نفر)، مجری ارتباط با جامعه و صنعت (۱۰ نفر)، و برگزیدگان حوزه فناوری (شامل ۷ نفر از شرکت‌های فناور، هسته‌های فناور و استادان فناور) معرفی می‌شوند.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۷ برگزیده رساله دکترا و کارشناسی ارشد معرفی شده و از مدیر پژوهشی، کتابخانه و آزمایشگاه نمونه تقدیر خواهد شد. در جشنواره کتاب سال هم از ۱۰ کتاب تقدیر خواهد شد که یک کتاب به زبان انگلیسی است.

افزایش ۴۴ درصدی قراردادهای جامعه و صنعت دانشگاه تهران

علیرضا بدیعی مدیر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه تهران در ادامه نشست با اشاره به تعداد قراردادهای این دانشگاه گفت: تعداد قراردادهای جامعه و صنعت دانشگاه تهران ۴۴ درصد افزایش یافته است.

وی در مورد قراردادهای در دست انجام این دانشگاه گفت: ۶۰۰ طرح در دست اقدام است. همچنین ارزش مالی این قراردادها از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به حدود ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده است که انتظار می‌رود این رقم بر اساس درخواست رئیس جمهور، افزایش یابد تا نقش دانشگاه در جامعه پررنگ‌تر شود.

به گفته این مسئول؛ فرصت‌های مطالعاتی صنعتی در دانشگاه تهران در حال گسترش هستند. این موضوع امکان آشنایی استادان با مشکلات صنعت را فراهم می‌کند. تاکنون جلسات متعددی با صنایع داشته‌ایم تا آنها را توجیه کنیم که چگونه می‌توانند از اعتبار مالیاتی استفاده کنند. پسادکتری صنعتی هم در دستور کار دانشگاه قرار دارد.