از انتقاد کنکوری وزیر بهداشت تا حل یک مشکل مالی در دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، آذرماه را می‌توان هفته دانشگاه دانست. برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف و برگزاری هفته استانی و هفته ملی پژوهش از جمله رویدادهای این ماه است. در هفته جاری؛ هفته سوم آذرماه دانشگاه‌های مختلف میزبان برگزاری مراسم‌های روز دانشجو و آمادگی برای مقدمات هفته ملی پژوهش بودند.

در این گزارش مهم‌ترین اخبار هفته اخیر (۱۵ تا ۲۱ آذرماه) را مرور می‌کنیم.

برگزاری مراسم اصلی روز دانشجو با حضور رئیس جمهور

مراسم اصلی روز دانشجو ۱۶ آذرماه با حضور رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد و در این مراسم ۱۴ تشکل دانشجویی در حضور پزشکیان سخنرانی کردند.

مشکل مالیاتی صنایع برای سرمایه‌گذاری و ارتباط با دانشگاه‌ها رفع شد

۲۰ آذرماه تفاهم‌نامه ۴ جانبه‌ای برای حل مشکل مالیاتی صنایع برای ارتباط با دانشگاه‌ها بین وزراتخانه‌های علوم، بهداشت، اقتصاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید.

با وجود تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در سال‌های اخیر، شرکت‌ها نگرانی داشتند که در صورت سرمایه‌گذاری در دانشگاه مفاصا حساب مالیاتی آن‌ها به راحتی صادر نشود. بر همین اساس یک تفاهم‌نامه چهارجانبه ۴ جانبه با وزرارت علوم، بهداشت، اقتصاد و معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری امضا شد که این نگرانی رفع شود. بر اساس این تفاهم‌نامه به محض سرمایه‌گذاری صنعت در دانشگاه، مفاصا حساب مالیاتی برای آنها صادر خواهد شد. این اقدام سبب می‌شود تحقیق و توسعه صنعت در دانشگاه انجام می‌گیرد، زیرساخت‌های دانشگاه ارتقا پیدا کند و نیروی انسانی زبده دانشگاه نیز در کنار صنعت قرار گیرد.

تقدیر از ۵۳ پژوهشگر و فناور در جشنواره هفته پژوهش ۱۴۰۴

بر اساس اعلام سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم؛ ۲۵ آذرماه بیست و ششمین جشنواره تحلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود. ۳۳۹ پژوهشگر شامل ۳۹ خانم و ۳۰۰ پژوهشگر آقا از حوزه‌های مختلف فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، دامپزشکی، هنر و معماری و پزشکی معرفی شدند. و در نهایت ۵۳ پژوهشگر در مراسم هفته پژوهش و فناوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. از بین این پژوهشگران برگزیده، ۱۱ نفر پژوهشگر جوان، یک نفر پژوهشگر مهارتی خواهند بود.

حمایت یک میلیاردی از انتشار مقالات ساینس و نیچر

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در مورد برنامه‌های دانشگاه تهران برای ارتقا رتبه بین‌المللی این دانشگاه، با اشاره به اهمیت نشریات نیچر و ساینس در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی گفت: ما برای تشویق اساتید برای انتشارات این مقالات رقمی معادل یک میلیارد تومان پیشنهاد کردیم.

وی در مورد حق‌الانتشار مقالات اساتید به ازای هر مقاله گفت: این مشوق به ازای هر انتشار ۹۰ میلیون تومان و علاوه بر گرنت اساتید است.

آغاز بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی دانشگاه تربیت مدرس برای تولید برق

این پروژه بخشی از برنامه ملی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در آموزش عالی است و به گفته مسئولان، قرار است نقطه آغاز گذار دانشگاه‌ها به انرژی پاک و شبکه‌های مستقل باشد. در این دانشگاه پروژه مدل میکرودیوت و کاهش مصرف برق اجرا می‌شود.

آزمون جامع دکتری به طور کامل حذف نمی‌شود

در هفته‌های اخیر وزیر علوم از حذف و جایگزینی آزمون جامع دانشجویان دکتری خبر داده بود. وی اخیراً در پاسخ به پرسش مهر در مورد آزمون جامع دانشجویان تحصیلات تکمیلی توضیح داد: آزمون جامع به طور کامل حذف نمی‌شود، اما جایگزین‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است؛ از جمله دانشجویانی که معدل بالای ۱۸ دارند یا دارای مقالات علمی معتبر یا اختراعات ثبت شده هستند، می‌توانند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. این تصمیم شامل ورودی‌های جدید و قدیم خواهد شد.

معاون وزیر علوم: ۸۰۰ دانشجو در طرح بورسیه صنعت حمایت مالی شدند

رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: طرح بورسیه صنعت و مشاغل طی ۳ سال گذشته جهش داشته و تعداد واحدهای صنعتی مشارکت‌کننده از ۱ شرکت به ۶۷ شرکت و شمار دانشجویان بورسیه‌شده به ۸۰۰ نفر رسیده است.

انتقاد وزیر بهداشت به دور زدن کنکور پزشکی

وزیر بهداشت در مراسم روز دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی با انتقاد از افرادی که کنکور را دور می‌زنند، گفت: نمی‌توان هم موافق افزایش ظرفیت پزشکی بود و هم فردی که در کنکور پزشکی قبول نشده و برای تحصیل به خارج از کشور رفته با گذراندن ۷۲ واحد درسی به کشور برگردد و پزشکی بخواند. من این عدالت را بلد نیستم.