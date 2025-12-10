به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، در جمع با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی مردم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، از ضرورت تقویت گروه‌های مردمی همچون سمن‌ها و گروه‌های جهادی سخن گفت.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین بسترهای توسعه مشارکت‌های اجتماعی، شکل‌گیری ظرفیت‌های مردمی است، اظهار داشت: اگرچه بخشی از این فعالیت‌ها به حکمرانی متصل است، اما اجرای آن‌ها مبتنی بر روحیه داوطلبی، ایثار و ازخودگذشتگی مردم انجام می‌شود.

سروری با بیان اینکه جمهوری اسلامی موظف است فرآیندها را به گونه‌ای تنظیم کند که زمینه مشارکت مردم در همه حوزه‌ها فراهم شود، افزود: جلوه واقعی مشارکت مردمی در سمن‌ها، گروه‌های جهادی و گروه‌های مردم‌پایه شکل می‌گیرد؛ جایی که روحیه ایثارگری در قالب تشکل‌های مردمی بروز پیدا می‌کند.

وی درباره رویکرد شورای شهر تهران در دوره ششم نیز گفت: شورای شهر از روز نخست تلاش کرده تا دامنه توجه و حمایت از مجموعه‌های مردمی را گسترش دهد. در فصول مختلف بودجه نیز همواره نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشته‌ایم و روند رو به رشد این توجه در لایحه‌های بودجه سالانه مشخص است.

سروری همچنین نقش مردم در حل مشکلات شهری را کلیدی دانست و تأکید کرد: هر مقدار که مردم در حل معضلات خود مشارکت داشته باشند، امور سریع‌تر و با کیفیت بهتر پیش می‌رود. سرمایه‌گذاری در این حوزه نه‌تنها هزینه نیست، بلکه تولید درآمد می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد دوره ششم شورای شهر گفت: در این دوره عملکرد خوبی در حمایت از گروه‌های مردم‌پایه داشته‌ایم، اما از آنجا که جمهوری اسلامی بر پایه مردم استوار است، باید هر روز نسبت به گذشته ظرفیت‌های مردمی را بیشتر توسعه دهیم.

وی در پایان از تلاش‌های صورت‌گرفته در این حوزه قدردانی کرد.