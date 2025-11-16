به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی تشکلهای مردمی، NGOها، خیریهها و گروههای جهادی منطقه ۱۷ تهران با حضور سید احمد علوی رئیس کمیته مشارکتهای مردمی شورای شهر تهران برگزار شد.
در این نشست که رضا سیفی شهردار منطقه ۱۷ و دیگر مسئولان مدیریت شهری حضور داشتند، نمایندگان تشکلهای مردمی به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود برای رفع کاستیها و مشکلات موجود در منطقه پرداختند.
سید احمد علوی رئیس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران در نشست هماندیشی با تشکلهای مردمی منطقه ۱۷ با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد در مدیریت شهری، به جایگاه سمنها در محلات اشاره کرد.
وی افزود: اعضای سمنها تنها عضو یک تشکل نیستند؛ بلکه نماینده مجموعهای از سمنها در محله محسوب میشوند. بر همین اساس انتظار میرود در جلسه آینده، گزارشی دقیق از تعداد سمنهای هر محله و حوزه فعالیت آنها ارائه شود.
علوی با بیان اینکه عضویت در هیئت امنای محلات یک عنوان تشریفاتی نیست، گفت: مسئولیتی است که هم شامل پیگیری امور سمنها میشود و هم برنامهریزی برای سایر نیازهای مردم محله.
رئیس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران اولویتسنجی در محلات را یکی از ضروریترین شاخصههای مدیریت مشارکتی دانست و تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از مشکلات محلات، با شناسایی درست اولویتها قابل حل است.
وی همچنین به موضوع نظامنامه محلات اشاره کرد و افزود: بهعنوان تدوینکننده این نظامنامه، تأکید میکنم که این سند شاید بهترین مدل موجود برای مشارکت مردمی نباشد اما در حال حاضر قانونیترین و در دسترس ترین مسیر است.
رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: تجربه دوره پنجم شورا نشان داد هر ساختاری که پشتوانه قانونی ندارد، بهراحتی حذف میشود.
علوی خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری نشستهای منظم و تقویت ارتباطات میان شهرداری، تشکلهای مردمی و مدیران محلات، مسیر مشارکت واقعی شهروندان تسهیل شود.
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