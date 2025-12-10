بارش برف در برخی محورهای کهگیلویه و بویراحمد

حمیدرضا پیمانجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش باران و برف از بعدازظهر چهارشنبه در محورهای مواصلاتی استان آغاز شده است، گفت: هم‌اکنون در محور یاسوج-اقلید و محور یاسوج-مارگون و یاسوج-شیراز بارش برف گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه در سایر محورها شاهد بارش باران هستیم، اظهار کرد: راهداران در محورهای مختلف استان و گردنه‌های برف گیر استان حضور داشته و در حالخدمت رسانی و بازگشایی معابر هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از تجهیز و آماده سازی ۱۷ راهدارخانه در جاده‌های اصلی استان خبر داد و گفت: ۲۲۰ راهدار و ۸۰ ماشین آلات مخصوص راهداری در راهدارخانه‌های استان مستقر شدند.

وی از مردم خواست در صورت وجود هرگونه عارضه جاده‌ای و همچنین اطلاع از وضعیت تردد در محورهای استان با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.