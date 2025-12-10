  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

بارش برف در برخی محورهای کهگیلویه و بویراحمد

بارش برف در برخی محورهای کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از بارش برف در برخی محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

حمیدرضا پیمانجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش باران و برف از بعدازظهر چهارشنبه در محورهای مواصلاتی استان آغاز شده است، گفت: هم‌اکنون در محور یاسوج-اقلید و محور یاسوج-مارگون و یاسوج-شیراز بارش برف گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه در سایر محورها شاهد بارش باران هستیم، اظهار کرد: راهداران در محورهای مختلف استان و گردنه‌های برف گیر استان حضور داشته و در حالخدمت رسانی و بازگشایی معابر هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از تجهیز و آماده سازی ۱۷ راهدارخانه در جاده‌های اصلی استان خبر داد و گفت: ۲۲۰ راهدار و ۸۰ ماشین آلات مخصوص راهداری در راهدارخانه‌های استان مستقر شدند.

وی از مردم خواست در صورت وجود هرگونه عارضه جاده‌ای و همچنین اطلاع از وضعیت تردد در محورهای استان با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

کد خبر 6684955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      والا اگه ما یاسوج زندگی می کنیم خو تا الان ساعت۱۱شب برف به چشم ندیدمه .اگه فردا برف بیاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها