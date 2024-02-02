تردد در تمام محورهای مواصلاتی البرز جریان دارد

علی زندی فر در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام سازمان هواشناسی در خصوص بارش برف و باران گفت: نیروهای راهداری با استفاده از ۱۴۵ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در راه‌های مختلف استان البرز مستقر و در حالت آماده‌باش کامل هستند.

وی با اشاره به فعال بودن ۱۱ راهدارخانه در محورهای مواصلاتی البرز برای خدمت رسانی به رانندگان در صورت بروز اختلال ترافیکی افزود: تمهیدات لازم برای مقابله با پیامدهای احتمالی ناشی از بارش باران، برف و یخبندان در محورهای استان اتخاذ شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز عنوان کرد: در حال حاضر شاهد بارش برف در تمامی محورهای مواصلاتی البرز هستیم و با تلاش نیروهای راهداری هیچ یک از محورهای اصلی و فرعی استان مسدود نیست و تردد در آنها جریان دارد.

زندی فر با اشاره به وضعیت محورهای روستایی توضیح داد: در محورهای طالقان، چالوس و ساوجبلاغ با توجه به حجم بارش‌ها تردد فقط از طریق زنجیر چرخ امکان پذیر است. در محور دروان و آتشگاه هم شاهد فعالیت ماشین‌های راهداری هستیم.

زندی فر با بیان اینکه محور شمشک به دیزین و جاده جدید هشتگرد به طالقان هم همچنان مسدود است، از رانندگان خواست تا قبل از سفر با شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس بگیرند و با اطلاع از وضعیت راه‌ها نسبت به سفر اقدام و در محورهای کوهستانی حتماً با زنجیر چرخ تردد کنند.