به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو صبح شنبه در جلسه مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه طبق اعلام هواشناسی، سامانه بارشی از امروز وارد کهگیلویه و بویراحمد شده است، گفت: هماکنون در محور یاسوج-بابامیدان شاهد بارش برف و در محور گچساران–خیرآباد بارش باران هستیم.
وی با بیان اینکه ۲۲ گروه فعال با حضور بیش از ۲۰۰ راهدار و بهرهگیری از ۱۶۳ دستگاه ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک در آمادهباش کامل قرار دارند، اظهار کرد: در بارشهای پیشین برفروبی و ایمنسازی ۵۳۰ کیلومتر از راههای اصلی و ۸۴۰ کیلومتر از مسیرهای روستایی در ۵۸ محور انجام شد که دسترسی به ۱۳۲ روستا را تضمین کرده بود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر پایدار بودن تردد در همه محورهای اصلی و روستایی، بیان کرد: برای مقابله با یخزدگی ۴۰۰ تن نمک و ۲۰۰۰ تن ماسه به صورت هدفمند استفاده شد و در طول فصل زمستان ۲۸ مورد اسکان اضطراری برای درراهماندگان و امدادرسانی به ۵۳ خودروی گرفتار در برف انجام گرفت.
وی تصریح کرد: در بارشهای اخیر هیچگونه تخریب جدی در زیرساختهای جادهای گزارش نشده و آسیبها محدود به فرورفتگیهای جزئی بوده است.
پیمانجو همچنین از مردم خواست با توجه به پیشبینی بارشها، از سفرهای غیرضروری بهویژه در گردنههای برفگیر خودداری کرده و کوهنوردان از صعود به ارتفاعات بپرهیزند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد با گلایه از بیتوجهی برخی افراد به هشدارها، گفت: در برف گذشته، دو نفر با هدف تفریح به ارتفاعات رفتند که حضور آنها موجب درگیر شدن ۲۳ نیروی امدادی در قالب ۸ اکیپ راهداری، هلالاحمر و اورژانس برای یک روز کامل شد و این نیروها به جای خدمترسانی در جادهها، ناگزیر به امدادرسانی به این دو فرد شدند.
