جاده های آذربایجان غربی سفید پوش شدند/ آماده 69 گروه و 600 دستگاه برای برف روبی

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای آذربایجان غربی هم اکنون شاهد بارش برف در بزرگراه اروميه- سلماس، گردنه قوشچي و محور پيرانشهر- تمرچين هستیم، افزود: در سایر محورها بارش برف نیز دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از بعد از ظهر امروز با کاهش دما مواجه بوده و بارشها تا روز جمعه در استان ادامه خواهد داشت، اعلام کرد: باید از تردد غیر ضروری در محورهای کوهستانی استان اجتناب و در صورت ضرورت ضمن اطمینان از سیستم گرمایشی و ایمنی خودرو، تجهیزات کافی به همراه داشته باشند.

لغزنده بودن جاده های ارتباطی آذربایجان غربی/ زنجیر چرخ فراموش نشود

معاون ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به لغزنده بودن محورهای ارتباطی استان به دلیل بارش برف و باران و لزوم مجهز شدن وسايط نقليه برای تردد از اين محورها به زنجير چرخ، ادامه داد: در محورهاي ارتباطي چالدران، شاهين دژ، خوی، مياندوآب، اشنويه و گردنه های آغ بلاغ و ايرانخواه بارش باران گزارش شده است.

شکری با اشاره به گشت زنی گروههای راهداری جهت روان سازی تردد در جاده های آذربایجان غربی، ادامه داد: با توجه به بارش زود رس برف در آذربایجان غربی،همه دستگاهها و تجهیزات راهداری در سطح استان در حالت آماده باش بوده که تا آغاز اجرای طرح راهداری زمستانی امیدواریم مشکلی ایجاد نشود.

وی با اعلام اینکه عملیات راهداری زمستانی در استان از 15 آبان آغاز شده، گفت: در این راستا اکیپهای عملیاتی آماده برف ‌روبي و يخ ‌زدايي، نمك پاشي، پاكسازی جاده ها از ريزشها و رانشهای مصالح كوهي، بازگشايي جاده ها و امدادرساني به وسائط نقليه گرفتار در برف و كولاك و روانسازی تردد در محورها هستند.

وی با بيان اينكه 69 گروه راهداری برای اجرای عمليات راهداری زمستانی در راهدارخانه ها و محورهای برف گير آذربايجان غربی مستقر شده اند، عنوان کرد: راهداران عهده دار حفظ ، نگهداري و بازگشايي 3 هزار و 38 كيلومتر راه اصلي و فرعي، 7 هزار و 500 كيلومتر راه روستايي و يك هزار و 495 كيلومتر راه مرزی هستند.

راهدازی زمستانی در محورهای ارتباطی آذربایجان غربی 35 میلیارد ریال نیاز دارد

معاون ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اينكه تجهيزات و امكانات رفاهي مناسب در 29 راهدارخانه ثابت، 15 راهدارخانه سيار فراهم شده، گفت: گروه های راهداری متشكل از 537 راهدار تا 15 فروردين ماه سال آينده به شكل شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

شکری از نوسازی 62 دستگاه ماشين آلات راهداري آذربایجان غربی خبر داد و افزود: تعمير و بازسازي ماشين آلات سنگين فرسوده با استفاده از امكانات و منابع اين حوزه انجام شده و برای اجرای طرح راهداری زمستانی در جاده های استان، 35 ميليارد ريال مورد نياز است.