به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری کنفرانس بین‌المللی راه ابریشم، پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع و رویداد روز سمنان، با اشاره به انتخاب سمنان به‌عنوان پایتخت شهرهای راه ابریشم و برگزاری آئین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع، گفت: در زمینه هماهنگی و پشتیبانی این دو رویداد مهم فرهنگی و تاریخی، هیچ مشکلی وجود ندارد و دبیرخانه روز سمنان به‌صورت دائمی فعال خواهد بود.

وی اظهار داشت: خوشبختانه تمام دستگاه‌ها در زمینه پشتیبانی و هماهنگی این رویدادها همراه هستند و روند اجرایی برنامه‌ها به‌خوبی پیش می‌رود.

فرماندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهر افزود: استان سمنان، سرزمین مفاخر و علمای دینی و عرفانی است و وجود شخصیت‌های برجسته‌ای که به «هفت گنج قومس» شهرت دارند، افتخاری بزرگ برای این خطه محسوب می‌شود.

صمیمیان تأکید کرد: گرامیداشت این مفاخر و معرفی چهره‌های علمی، فرهنگی و معنوی سمنان باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

فرماندار سمنان ضمن اعلام آمادگی شهرستان برای تشکیل دبیرخانه کمیته فرهنگی و اسلامی گفت: برنامه پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان در تاریخ ۵ آذرماه سال جاری برگزار می‌شود و در این آئین از سخنرانان و اندیشمندان برجسته کشوری و بین‌المللی بهره‌گیری خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری کنفرانس بین‌المللی راه ابریشم در تاریخ ۸ آبان‌ماه خبر داد و تصریح کرد: شهر سمنان به عنوان پایتخت شهرهای راه ابریشم انتخاب شده و این عنوان می‌تواند نقطه عطفی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و فرهنگی شهرستان در سطح ملی و جهانی باشد.

صمیمیان با تأکید بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی گفت: دبیرخانه رویداد روز سمنان به‌صورت همیشگی فعال خواهد بود تا هماهنگی و استمرار برنامه‌های فرهنگی، هنری و تاریخی این شهر تضمین شود.