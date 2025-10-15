  1. استانها
«سمنان» پایتخت شهرهای راه ابریشم و میزبان رویدادهای فرهنگی بین‌المللی

سمنان- فرماندار سمنان بر تداوم فعالیت دبیرخانه دائمی «روز سمنان» تأکید کرد و برگزاری کنفرانس بین‌المللی راه ابریشم و آیین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع را نقطه عطفی برای معرفی شهرستان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری کنفرانس بین‌المللی راه ابریشم، پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع و رویداد روز سمنان، با اشاره به انتخاب سمنان به‌عنوان پایتخت شهرهای راه ابریشم و برگزاری آئین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع، گفت: در زمینه هماهنگی و پشتیبانی این دو رویداد مهم فرهنگی و تاریخی، هیچ مشکلی وجود ندارد و دبیرخانه روز سمنان به‌صورت دائمی فعال خواهد بود.

وی اظهار داشت: خوشبختانه تمام دستگاه‌ها در زمینه پشتیبانی و هماهنگی این رویدادها همراه هستند و روند اجرایی برنامه‌ها به‌خوبی پیش می‌رود.

فرماندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهر افزود: استان سمنان، سرزمین مفاخر و علمای دینی و عرفانی است و وجود شخصیت‌های برجسته‌ای که به «هفت گنج قومس» شهرت دارند، افتخاری بزرگ برای این خطه محسوب می‌شود.

صمیمیان تأکید کرد: گرامیداشت این مفاخر و معرفی چهره‌های علمی، فرهنگی و معنوی سمنان باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

فرماندار سمنان ضمن اعلام آمادگی شهرستان برای تشکیل دبیرخانه کمیته فرهنگی و اسلامی گفت: برنامه پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان در تاریخ ۵ آذرماه سال جاری برگزار می‌شود و در این آئین از سخنرانان و اندیشمندان برجسته کشوری و بین‌المللی بهره‌گیری خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری کنفرانس بین‌المللی راه ابریشم در تاریخ ۸ آبان‌ماه خبر داد و تصریح کرد: شهر سمنان به عنوان پایتخت شهرهای راه ابریشم انتخاب شده و این عنوان می‌تواند نقطه عطفی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و فرهنگی شهرستان در سطح ملی و جهانی باشد.

صمیمیان با تأکید بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی گفت: دبیرخانه رویداد روز سمنان به‌صورت همیشگی فعال خواهد بود تا هماهنگی و استمرار برنامه‌های فرهنگی، هنری و تاریخی این شهر تضمین شود.

