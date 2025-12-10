حضورگسترده کاروان ایران در افتتاحیه ای ساده

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، «دبی کلاب» محل مراسم افتتاحیه بازی های پاراآسیایی جوانان بود که از ساعت ۱۹ به وقت محلی به صورت رسمی آغاز شد.

در کنار «ماجد راشد» رئیس کمیته پارالمپیک آسیا (APC) و مسئولان‌ بذگزارکننده بازی ها، ورزشکاران ۳۵ کشور شرکت کننده حضور گسترده در این مراسم داشتند تا اینگونه به صورت رسمی ورود کاروان کشورشان در بازی ها را اعلام کنند.

آغاز مراسم افتتاحیه با نواختن سرود ملی امارات به عنوان میزبان بازی های پاراآسیایی جوانان همراه بود.

افتتاحیه پیش بینی شده برای پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان مختصر و ساده بود طوریکه بعد از خوش آمدگویی به کشورها و تقدیر از «ماجد راشد» رئیس شورای المپیک آسیا و «شیخ منصور بن‌ محمد بن راشد آل مکتوم» رئیس شورای ورزشی دبی رژه ورزشکاران به صورت رسمی آغاز شد.

افغانستان اولین کشوری بود که ورزشکارانش در مراسم افتتاحیه شرکت کردند، در ادامه هم ورزشکاران کاروان ایران در مراسم رژه رفتند.

زهرا رحیمی پرچمدار کاروان ایران در افتتاحیه بود، ورزشکار پاراتکواندو که در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس و در نخستین حضور پارالمپیکی خود صاحب مدال نقره شد.

حضور سگ های رباتیک در مراسم، از نقاط قابل توجه آن بود. ضمن اینکه بخشی از مراسم هم به آتش بازی اختصاص داشت.

در ادامه رئیس «ثانی جمعه» رئیس کمیته سازماندهی بازی ها ضمن خوشامدگویی به کشورها، گزارشی از فعالیت های صورت گرفته ارائه داد.

«ماجد راشد» رئیس کمیته پارالمپیک آسیا سخنران بعدی مراسم بود، او در بخشی از صحبت هایش گفت: این‌ دوره بازی ها با استفاده از هوش مصنوعی متمایز شده است.

وی خطاب به ورزشکاران شرکت کننده و حاضر در بازی ها گفت: این لحظه شماست، سفر را جشن بگیرید و دوستی مادام‌ العمر ایجاد کنید.شما آینده جنبش پارالمپیک هستید.

راشد تصریح کرد: برای اولین بار در تاریخ بازی های پاراآسیایی جوانان است که از سگ های رباتیک استفاده شده است که گامی جسورانه به سوی آینده است و

نشان دهنده دیدگاه کمیته پارالمپیک اسیا هم است.

رئیس APC تاکید کرد: این رشد بدون حمایت و رهبری کمیته ها و دولت های مختلف امکان پذیر نبوده است.

از مسئولان امارات و کمیته پارالمپیک اسیا برای اعتماد به میزبانی این کشور تشکر می کنم.

در ادامه سوگندنامه ورزشکاران هم توسط یکی از شرکت کنندگان در بازی ها قرائت شد.

پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی از صبح‌ امروز (چهارشنبه ۱۹ آذر) با حضور حدود ۱۵۰۰ ورزشکار از ۳۵ کشور در دبی آغاز شد.

کاروان ورزش ایران با ۱۹۴ ورزشکار و با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» در این بازی ها شرکت کرده است، «ایمان، ایستادگی، اقتدار» شعار این کاروان است.

کاروان ورزش ایران در دوره پیشین بازی های پاراآسیایی جوانان که سال ۲۰۲۱ در بحرین برگزار شد با مجموع ۱۴۴ مدال شامل ۵۱ طلا، ۵۸ نقره و ۳۵ برنز در رده نخست جدول مدالی ایستاد.