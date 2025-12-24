  1. سلامت
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

تأکید متخصص ریه بر ضرورت پرهیز از حضور در اماکن آلوده

تخصص بیماری‌های ریه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به تداوم آلودگی هوا، بر لزوم رعایت اصول پیشگیری فردی برای کاهش آسیب‌های تنفسی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، رضا قادری، به نقل از وبدا، متخصص بیماری‌های ریه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با بیان اینکه آلودگی هوا به واقعیتی دائمی تبدیل شده است، گفت: با توجه به شرایط کنونی، لازم است افراد شیوه‌های پیشگیری و مراقبت فردی را جدی بگیرند؛ چرا که بخش عمده سیاست‌گذاری‌ها در سطح ملی و جهانی انجام می‌شود و در اختیار مردم نیست.

وی مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه را اجتناب از حضور در اماکن آلوده عنوان کرد و افزود: در صورت امکان، افراد بهتر است در خانه بمانند، دورکاری کنند یا روش‌هایی را انتخاب کنند که نیاز به خروج از منزل را کاهش دهد.

قادری تأکید کرد: افرادی که ناچار به ترک منزل هستند باید «ساعاتی با کمترین میزان آلودگی را برای رفت‌وآمد انتخاب کنند و حتماً از ماسک مناسب استفاده کنند.

وی توضیح داد: ماسک N95 می‌تواند دست‌کم ۹۵ درصد ذرات مضر را فیلتر کند و نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری دارد.

این متخصص ریه توصیه کرد: افراد مدت حضور خود در فضای آلوده را به حداقل برسانند و «در اسرع وقت به منزل بازگردند، تا تماس با آلاینده‌ها کاهش یابد

محدثه رمضانعلی

