تأکید متخصص ریه بر ضرورت پرهیز از حضور در اماکن آلوده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، رضا قادری، به نقل از وبدا، متخصص بیماری‌های ریه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با بیان اینکه آلودگی هوا به واقعیتی دائمی تبدیل شده است، گفت: با توجه به شرایط کنونی، لازم است افراد شیوه‌های پیشگیری و مراقبت فردی را جدی بگیرند؛ چرا که بخش عمده سیاست‌گذاری‌ها در سطح ملی و جهانی انجام می‌شود و در اختیار مردم نیست.

وی مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه را اجتناب از حضور در اماکن آلوده عنوان کرد و افزود: در صورت امکان، افراد بهتر است در خانه بمانند، دورکاری کنند یا روش‌هایی را انتخاب کنند که نیاز به خروج از منزل را کاهش دهد.

قادری تأکید کرد: افرادی که ناچار به ترک منزل هستند باید «ساعاتی با کمترین میزان آلودگی را برای رفت‌وآمد انتخاب کنند و حتماً از ماسک مناسب استفاده کنند.

وی توضیح داد: ماسک N95 می‌تواند دست‌کم ۹۵ درصد ذرات مضر را فیلتر کند و نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری دارد.

این متخصص ریه توصیه کرد: افراد مدت حضور خود در فضای آلوده را به حداقل برسانند و «در اسرع وقت به منزل بازگردند، تا تماس با آلاینده‌ها کاهش یابد