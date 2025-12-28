بارش ۳۵ میلی متری باران در سپیدار بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد میزان بارش‌های اخیر در کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت ۶:۳۰ یک شنبه هفتم دیماه را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این مرکز تاکنون در سپیدار ۳۵، سرآب تاوه ۲۷، جاورده ۲۶، ماهورباشت ۲۰، قلعه دختر ۲۰، دشتروم ۱۹، لنده ۱۸، موشمی زیلایی ۱۷، چشمه جیوری میان تنگان ۱۶، گنجگون ۱۵.۸، یاسوج فرودگاه ۱۵.۵، سرفاریاب ۱۵.۵، سیرون شبلیز ۱۵، یاسوج دولت آباد ۱۴.۵، کالوس ۱۴.۵، بوستان ۱۴، گنجه‌ای ۱۳.۳، لیراب ۱۳و وزگ ۱۲ میلی متر باران بارید.

همچنین در دیشموک ۹، درغک ۱۱، منصورخانی کاکان ۱۱، امامزاده علی ۱۰، سراب ننیز ۸، سوق ۷.۵، تنگ رواق ۷، دوگنبدان ۷.۲، سی سخت ۶.۹، دهدشت ۶.۷

پراشکفت ۶، کریک ۶، تل گاه ۶، دیل ۶، چیتاب ۵.۲، برم سبز ۵، پاتاوه ۴ و لیکک ۳.۱ میلیمتر باران بارید.