بارش ۵۵ سانتی متری برف در روستای علی کرمی دمچنار

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد میزان بارش‌های برف و باران در مناطق مختلف استان تا ساعت ۱۸:۳۰ عصر جمعه را اعلام کرد.

بنا بر این اطلاعیه در مناطق علی کرمی دمچنار ۵۵ سانتی متر، دلی خمسیر ۱۴، ستنگان ۳۲، دشتروم ۱۵، کالوس ۲۷، گنجگون ۶.۱، امامزاده علی ۱۵، پاتاوه ۹، وزگ ۷، سی سخت ۱، سرابتاوه ۸، پراشکفت ۲۶، کریک ۱۴ و ده برآفتاب ۶.۵ سانتی متر برف بارید.

همچنین در علی کرمی دمچنار ۸۵، دلی خمسیر ۷۴، امیرآباد بابکان ۷۲ برف ۳۱، ستنگان ۷۰، دشتروم ۶۹.۵، لنده ۶۹، فیلگاه ۵۳، درغک ۵۳، دشت بز ۵۰

کالوس ۴۹.۵، منصورخانی کاکان ۴۹، گنجگون ۴۸.۶، بوستان ۴۷، باشت ۴۵.۵، سرفاریاب ۴۵، امامزاده علی ۴۵، برم سبز ۴۵، لیراب ۴۳، پاتاوه ۴۱، قلعه رئیسی ۳۸.۵، وزگ ۳۷.۵، سی سخت ۳۷، سپیدار ۳۷، لیکک ۳۶.۵، آبده گاه ۳۶، دیل ۳۶، سرآبتاوه ۳۵، سوق ۳۴، پر اشکفت ۳۱ میلی متر باران بارید.

در دهدشت ۲۹.۴، امامزاده جعفر ۲۷، تنگ پیرزال ۲۷، سرآب ننیز ۲۵، ماهورباشت ۲۴، یاسوج فرودگاه ۲۴.۱، کریک ۲۲، بابا کلان ۱۹، دوگنبدان ۱۸.۹ و ده برآفتاب ۱۷.۵ باران بارید.