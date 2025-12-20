روستای علی کرمی پربارش ترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی بهره مند گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها تا صبح شنبه، شهرستان‌های جنوبی استان شاهد بارش‌های قابل توجهی بودند که در برخی مناطق، ارتفاع برف از نیم متر نیز فراتر رفته است.

وی اظهار کرد: بر این اساس در مناطق علی کرمی دمچنار ۵۵، امیرآباد بابکان ۳۱، ستنگان ۳۲، پراشکفت ۲۶، چیتاب ۱۷، امامزاده علی ۱۵، کالوس ۲۸، دشتروم ۲۱، سیرون شبلیز ۴۵ سانتی‌متر،، کریک ۱۶، سرآبتاوه ۸ سانتی‌متر، سی سخت ۶، وزگ ۴ سانتی‌متر، ده برآفتاب ۶.۵ و پاتاوه ۹ سانتی‌متر برف بارید.

رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بیشترین میزان بارش باران در سامانه بارشی اخیر را مربوط به روستای علی کرمی دمچنار با ۸۵ میلیمتر باران عنوان کرد و افزود: در دلی خمسیر ۷۴، دشتروم ۷۲.۵، امیرآباد بابکان ۷۲، ستنگان ۷۰، لنده ۶۹، بوستان ۶۲، کالوس ۵۵.۵، فیلگاه ۵۳، درغک ۵۳، پراشکفت ۵۳، باشت ۵۲.۵، چیتاب ۵۲.۲، لیراب ۵۲، گنجگون ۵۱ ف دشت بز ۵۰، منصورخانی کاکان ۴۹ ف گنجگون ۴۸.۶، مارگون ۴۷، سرفاریاب ۴۵، امامزاده علی ۴۵، برم سبز ۴۵، وزگ ۴۲، پاتاوه ۴۱ و سپیدارمرکزی ۴۰.۵ باران بارید.

وی تاکید کرد: در سی سخت ۳۹.۶، کریک ۳۹، قلعه رئیسی ۳۸.۵، سیرون شبلیز ۳۸، ماهور باشت ۳۸، دیل ۳۷، دیشموک ۳۷، لیکک ۳۶.۵، آبده گاه ۳۶، امامزاده جعفر ۳۶، باشت خودکار ۳۵.۹، ممبی ۳۵، سرآبتاوه ۳۵، لیشتر ۳۴، سوق ۳۴، یاسوج دولت آباد ۳۲.۸، دهدشت ۲۹.۶، تنگ رواق ۲۹، چرام ۲۷.۹، تنگ پیرزال ۲۷، یاسوج فرودگاه ۲۶.۲، گنجه‌ای ۲۵.۵، سرآب ننیز ۲۵، دوگنبدان ۲۰.۸، بابا کلان ۱۹ و ده برآفتاب ۱۹ باران بارید.

بهره مند وضعیت آسمان استان برای روز یک شنبه را صاف گاهی وزش باد همراه با کاهش محسوس دما برشمرد.