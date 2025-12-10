  1. استانها
آغاز ساخت ۳۲ مرکز درمانی جدید تأمین اجتماعی در سراسر کشور

سمنان- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز عملیات احداث ۳۲ مرکز درمانی و بهداشتی جدید تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور خبر داد و این اقدام را گامی مهم در توسعه خدمات درمانی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ادامه سفر خود به سمنان از آغاز احداث ۳۲ مرکز درمانی جدید تأمین اجتماعی در سراسر کشورمان خبر داد.

وی با بیان اینکه آنچه در کشورمان ده سالی می‌شود بر آن تمرکز داریم، برنامه‌های تخصصی است، افزود: ساخت بیمارستان بیش از ده سال است که در سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته‌ایم ورود کنیم و تکمیل سایر پروژه‌ها اولویت بوده است

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره بیمارستان و مراکز درمانی استان سمنان به خصوص مطالبه مردم گرمسار و آرادان و ایوانکی بیان کرد: بررسی‌هایی در این زمینه انجام می‌شود تا بتوانیم به صورت مشارکتی شاهد ساخت بیمارستان در غرب استان سمنان باشیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه سفر خود به سمنان، فردا در شهرستان شاهرود حاضر خواهد شد.

