به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب چهارشنبه در بازدید شرکت املاح معدنی ایران و دیدار با کارگران در معیت وزیر کار، اظهار داشت: کارگران همواره در گردش چرخ‌های اقتصادی کشور و استان سمنان بسیار اثر گذار بوده و هستند.

وی به رفع چالش‌های کارگری و فعالیت‌های اقتصادی تاکید بسیار کرد و افزود: هدف این بازدیدها نیز تقویت تولید و حمایت از حقوق کارگران و خدمت رسانی بیشتر است.

استاندار سمنان به لزوم همدلی و همراهی همه جانبه مسئولان برای تسریع در روند رسیدگی به مشکلات اشاره کرد و ابراز داشت: این اقدامات گره گشای تولید و حل مسائل کارگری و پیشگیری از بیکاری خواهد بود.

کولیوند حضور وزیر کار را در استان سمنان فرصت خوبی برای تقویت رسیدگی به مسائل کارگران و واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: این مسائل از غرب تا شرق استان مطرح و برای آنها تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: این حضور زمینه ساز تصمیم گیری دقیق، پیگیری مشترک و تقویت روند رسیدگی به مسائل کارگران و واحدهای تولیدی استان سمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، گفتنی است وزیر کار طی سفر دو روزه روز چهارشنبه از شهرهای گرمسار، ایوانکی و آرادان بازدید کردند و روز پنج شنبه در سمنان، دامغان و شاهرود حضور خواهد داشت.