آیین افتتاحیه ۲۸۲ پروژه آبرسانی ۱۷۷ روستا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاحیه ۲۸۲ پروژه آبرسانی و بهره‌برداری از آب شرب بهداشتی در ۱۷۷ روستا با حضور مسئولان و فرماندهان ارشد، در قالب اجرای طرح‌های جهاد آبرسانی قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با همکاری اداره کل آب و فاضلاب منطقه‌ای استان خراسان رضوی برگزار شد.

سردار سرتیپ پاسدار قربان‌محمد اشعری، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه، در ابتدای این مراسم، ضمن خیرمقدم به حاضران، گزارشی از روند اجرا، پیگیری و مراحل بهره‌برداری از این پروژه‌ها ارائه داد. وی با اشاره به اهتمام قرارگاه در زمینه محرومیت‌زدایی و اجرای طرح‌های زیرساختی در روستاها، بر اهمیت تأمین آب پایدار و بهداشتی برای مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد.

غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) و همکاری سازنده اداره کل آب و فاضلاب منطقه‌ای استان خراسان رضوی در اجرای این طرح‌ها، جهاد آبرسانی را گامی مؤثر در ارتقای شاخص‌های خدمات عمومی و رفاه روستایی عنوان کرد. وی ضمن اشاره به نقش سپاه در توسعه زیرساخت‌های حیاتی، بر تداوم حمایت دستگاه‌های اجرایی از این گونه اقدامات جهادی تأکید نمود.

در ادامه مراسم، سردار حسن‌زاده، جانشین قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه محرومیت‌زدایی، با ارائه گزارشی از اهداف کلان و دستاوردهای جهاد آبرسانی در سطح کشور، از تلاش نیروهای جهادی و دستگاه‌های همکار در اجرای پروژه‌های آبرسانی مناطق محروم تقدیر کرد.

در پایان برنامه، این پروژه‌ها به‌صورت رسمی و از طریق سامانه تصویری توسط استاندار خراسان رضوی افتتاح شد و بهره‌برداری از آن‌ها به‌صورت هم‌زمان در مناطق مختلف استان آغاز شد.

این پروژه‌ها در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و سیاست‌های کلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی به مردم و توسعه عدالت اجتماعی به بهره‌برداری رسیده است.