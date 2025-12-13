به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: طی ۱۵ تا ۲۲ آذر، در مجموع ۴۳ حادثه در سطح استان توسط نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر پوشش داده شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گلستان با اشاره به نوع حوادث رخداده، افزود: از مجموع حوادث ثبتشده، ۳۳ مورد مربوط به حوادث ترافیکی، دو مورد فوریتهای پزشکی، ۶ مورد تجمعات انبوه، یک مورد آتشسوزی و انفجار و یک مورد حادثه کوهستان بوده است.
وی با بیان اینکه در این مدت ۱۲۸ نیروی امدادی در قالب ۴۸ تیم عملیاتی بهکارگیری شدهاند، ادامه داد: برای امدادرسانی به این حوادث، ۴۵ دستگاه خودروی امدادی شامل ۳۸ دستگاه آمبولانس، یک خودروی نجات، سه خودروی کمکدار سبک، دو خودروی سواری و یک دستگاه موتورآمبولانس بهکار گرفته شده است.
سلیمی در خصوص وضعیت حادثهدیدگان بیان کرد: در این حوادث، ۱۰۸ نفر حادثهدیده گزارش شده که از این تعداد ۷۶ نفر مصدوم بوده و از مجموع مصدومان، ۳۷ نفر توسط آمبولانسهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند و سه نفر نیز بهصورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان افزود: در این مدت، یک نفر نیز در محل حادثه تحت خدمات امدادرسانی قرار گرفت.
وی در ادامه به شهرستانهایی که بیشترین مأموریتهای امدادی را به خود اختصاص دادهاند اشاره کرد و گفت: شهرستانهای گرگان و گالیکش هرکدام با هفت حادثه در صدر قرار دارند و پس از آن گنبدکاووس با ۶ حادثه و شهرستانهای کردکوی و مینودشت هرکدام با چهار حادثه بیشترین پوشش امدادی را داشتهاند.
سلیمی همچنین پایگاههایی که بیشترین پوشش عملیاتی را داشتند معرفی کرد و افزود: پایگاه سهراهی گالیکش با پوشش پنج حادثه بیشترین مأموریت را داشته و پس از آن پایگاه واکنش سریع با چهار حادثه قرار دارد. همچنین پایگاههای دریایی بندرترکمن، قرهچشمه مینودشت، زیارت گرگان و ایمر گنبدکاووس هرکدام سه حادثه را پوشش دادهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان با قدردانی از تلاش شبانهروزی امدادگران و نجاتگران استان تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر گلستان با آمادگی کامل نیروها و ناوگان امدادی، خدمترسانی به مردم را بدون وقفه ادامه میدهد.
وی همچنین از هموطنان خواست تا در صورت بروز حادثه ضمن رعایت نکات ایمنی با شماره تلفن ۱۱۲ جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.
