تجلیل از علی انسانی و حامد کاشانی در ویژه‌ برنامه «شجره طیبه» در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ویژه‌برنامه «شجره طیبه» به مناسبت چهل‌سالگی تأسیس مجمع فرهنگی عاشقان بقیع قم، شامگاه دوشنبه و همزمان با شب ولادت حضرت صدیقه طاهره (س)، در سالن اجتماعات مدرسه علمیه امام کاظم (ع) برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از مادحین، شعرای آئینی و محبان اهل بیت (ع) حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی به بیان ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) پرداخت. پس از آن حاج سید مهدی میرداماد، کربلایی سید مصطفی میرداماد و کربلایی یاسین شیخ‌زاده به مدیحه‌سرایی در وصف حضرت زهرا (س) پرداختند.

در بخش دیگری از این ویژه‌برنامه، از حاج علی انسانی، ذاکر اهل بیت (ع) و از بنیان‌گذاران مجمع فرهنگی عاشقان بقیع، و نیز حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در حوزه نشر معارف فاطمی تجلیل شد.

اجرای مراسم را علی امیدواریان بر عهده داشت و گروه بین‌المللی معراج نیز برنامه‌هایی در قالب همسرایی اجرا کرد.

گفتنی است مجمع فرهنگی عاشقان بقیع قم از سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از یک‌هزار و ۷۴۰ مراسم در زمینه ترویج معارف اهل بیت (ع) برگزار کرده است.