تجلیل از علی انسانی و حامد کاشانی در ویژه‌ برنامه «شجره طیبه» در قم

قم ـ ویژه‌ مراسم «شجره طیبه» به مناسبت چهلمین سال فعالیت مجمع فرهنگی عاشقان بقیع قم در شب ولادت حضرت زهرا (س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ویژه‌برنامه «شجره طیبه» به مناسبت چهل‌سالگی تأسیس مجمع فرهنگی عاشقان بقیع قم، شامگاه دوشنبه و همزمان با شب ولادت حضرت صدیقه طاهره (س)، در سالن اجتماعات مدرسه علمیه امام کاظم (ع) برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از مادحین، شعرای آئینی و محبان اهل بیت (ع) حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی به بیان ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) پرداخت. پس از آن حاج سید مهدی میرداماد، کربلایی سید مصطفی میرداماد و کربلایی یاسین شیخ‌زاده به مدیحه‌سرایی در وصف حضرت زهرا (س) پرداختند.

در بخش دیگری از این ویژه‌برنامه، از حاج علی انسانی، ذاکر اهل بیت (ع) و از بنیان‌گذاران مجمع فرهنگی عاشقان بقیع، و نیز حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در حوزه نشر معارف فاطمی تجلیل شد.

اجرای مراسم را علی امیدواریان بر عهده داشت و گروه بین‌المللی معراج نیز برنامه‌هایی در قالب همسرایی اجرا کرد.

گفتنی است مجمع فرهنگی عاشقان بقیع قم از سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از یک‌هزار و ۷۴۰ مراسم در زمینه ترویج معارف اهل بیت (ع) برگزار کرده است.

