مراسم روضه مجمع شاعران اهل بیت(ع) برای اربعین همشیره احمد بابایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مراسم روضه حضرت زهرا سلام الله علیها که به همت مجمع شاعران اهل بیت(ع) به بهانه اربعین همشیره احمد بابایی، شاعر اهل بیت برگزار میشود با سخنرانی «حاج مهدی توکلی» و با مدیحهخوانی مداحان اهل بیت(ع) «حاج اصغر زنجانی»، «حاج جواد حیدری»، «کربلایی نریمان پناهی» و «حاج امین مقدم» همراه خواهد بود.
این مراسم سوگواری روز پنجشنبه ۴ بهمنماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در حسینیه انصارالعباس(ع) واقع در سر پل امامزاده معصوم(ع)، خیابان قلعه مرغی، روبرو ترهبار برگزار خواهد شد.
به گفته احمد بابایی شاعر اهل بیت(ع) و انقلابی در برپایی این مراسم علاوه بر مجمع شاعران اهل بیت(ع) هیئات متعدد مذهبی در تهران مشارکت داشتهاند که هیئت انصار العباس(ع)، هیئت تل زینبیه(ع)، هیئت خادمین آل یاسین(ع)، هیئت مکتب الحسین(ع)، هیئیت حسن جان(ع)، هیئت دلریش، هیئت عاشقان روح الله(ره)، هیئت العطش، هیئت محبین الرقیه(س)، هیئت شهزاده علی اکبر(ع)، هیئت الشهدا و... برخی از آنها هستند.
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