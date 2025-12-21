طهماسبی: جزئیات قتل مشکوک در یزد؛ مراجعه به رمال زمینه ساز قتل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی اظهار کرد: به‌دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی و با هدف تنویر افکار عمومی و جلوگیری از رواج شایعات، جزئیات این پرونده اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: پرونده با گزارش یک مرگ مشکوک در دادسرای عمومی و انقلاب یزد تشکیل و با حضور بازپرس ویژه قتل، بررسی جوانب موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه همسر متوفی مورد ظن قرار گرفت و با دستگیری متهمه، در جریان تحقیقات به ارتکاب قتل با همدستی زنی موسوم به رمال اقرار کرد.

حجت‌الاسلام طهماسبی با اشاره به انگیزه قتل بیان کرد: اختلافات زناشویی، مالی و ادعای خیانت از جمله عوامل مؤثر در وقوع این جنایت بوده است.

وی افزود: در ابتدا فرد رمال با وعده‌های واهی مبنی بر قتل مقتول از طریق سحر و جادو، مبلغی در حدود دو میلیارد تومان از متهمه دریافت می‌کند که این اقدامات مؤثر واقع نشده و حسب اظهارات متهمین همسر مقتول به پیشنهاد رمال در ادامه با ریختن قرص خواب‌آور در غذای مقتول، تلاش می‌کند زمینه مرگ را فراهم کند؛ به‌طوری که مقتول در هفته منتهی به فوت، سه نوبت بستری می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: در نهایت، متهمه با همکاری رمال و در حالی که مقتول به علت بیماری و مصرف دارو در وضعیت ضعف قرار داشته، اقدام به خفه کردن او و کشتن می‌نماید.

وی تأکید کرد: رسیدگی قضائی به این پرونده با دقت و حساسیت لازم در حال انجام است و نباید با انتشار برخی از موضوعات حاشیه‌ای به شایعات دامن زد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: بدیهی است هرگونه اقدام و نشر مطالب مغایر مقررات توسط افراد قابل پیگرد قانونی است.

حجت الاسلام طهماسبی، توجه به خرافات و رجوع به رمال را باعث عادی سازی قتل به انگیزه‌های واهی و زمینه ساز این قتل دانست و بیان کرد: شهروندان باید به شدت مراقب رفتارهای افراد شیاد در قالب رمال، طالع بین و امثالهم باشند.