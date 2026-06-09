کلاهبردار ۵۰۰ میلیارد ریالی در کیش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌اله قاسمی، اظهار کرد: در پی طرح چندین فقره شکایت مبنی بر کلاهبرداری از تعدادی از شهروندان در جزیره کیش، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی مأموران نشان داد متهم با جلب اعتماد افراد و انجام اقدامات متقلبانه، مبالغ قابل توجهی را از آنان دریافت کرده و در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش ادامه داد: با انجام اقدامات پلیسی و شناسایی مخفیگاه متهم، مأموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری وی شدند.

سرهنگ قاسمی تصریح کرد: متهم پس از دستگیری به بزه انتسابی اعتراف کرد و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با اخلالگران امنیت اقتصادی و کلاهبرداران، از شهروندان و گردشگران خواست در معاملات و مراودات مالی ضمن رعایت نکات ایمنی، هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند.