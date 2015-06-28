دو کلاهبردار بین المللی وحرفه ای در جزیره کیش دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد حسین دهکی شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار بین المللی حرفه ای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی در یکی از شهرک های مسکونی کیش خبر داد.

سرهنگ دهکی گفت: در پی درخواست و وصول نیابت قضایی از شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۰ امور بین الملل تهران برای شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار بین المللی با هویت معلوم و اتهامات وارده و شکایات متعدد مالباختگان در ارتباط با فروش مال غیر به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در یکی از کشورهای همسایه موضوع در دستورکار ویژه ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش افزود: ماموران پلیس آگاهی کیش با یکسری اقدامات عملیاتی پلیسی و پیگیری های شبانه روزی برای شناسایی و دستگیری متهم در مدت زمان کوتاهی مخفیگاه این متهم را دریکی از شهرک های مسکونی جزیره شناسایی ودر یک عملیات غافلگیرانه دستگیر وپس از طی مراحل بازجویی وتشکیل پرونده تحویل مقام قضایی در دادگستری کیش شد.

پیش از دستگیری این کلاهبردار بین المللی نیز کلاهبردار دیگری که میلیاردها ریال کلاهبرداری کرده بود پس از هفت سال متواری و تحت تعقیب بودن در فرودگاه بین المللی کیش توسط پلیس فرماندهی نیروی انتظامی ویژه کیش شناسایی و دستگیر شد.