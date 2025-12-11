  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۶

تصادف ۳ دستگاه پژو ۲۰۶ و موتورسیکلت در بزرگراه شهید باقری

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از تصادف ۳ دستگاه پژو ۲۰۶ و موتورسیکلت در بزرگراه شهید باقری خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۲۱:۵۲ شب گذشته تصادف ۳ دستگاه پژو ۲۰۶ و موتورسیکلت در بزرگراه شهید باقری مسیر شمال به جنوب بعد از بزرگراه زین الدین به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: نیروهای دو ایستگاه در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند و مشخص شد یک خودروی ۲۰۶ با سه سرنشین به دلایل نامعلوم با ۲۰۶ دیگری برخورد و خودروی دوم واژگون و سپس با گاردیل بزرگراه و یک ۲۰۶ دیگر و یک موتور سیکلت برخورد کرده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: در اثر این حادثه در مجموع ۴ نفر مصدوم شدند. مصدومان تحویل یروهای اورژانس و محل حادثه ایمن سازی شد.

