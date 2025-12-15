به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مراسم جشن تکلیف دختران دانشآموز پایه سوم ابتدایی شهرستان دلگان، با هدف آشنایی بیشتر با وظایف دینی و تقویت باورهای مذهبی در فضایی معنوی و شاد برگزار شد.
در این مراسم که با حضور دانشآموزان، اولیا، معلمان و مسئولین آموزش و پرورش منطقه همراه بود، برنامههای سرود، اجرای دکلمه، اهدای لوحهای تقدیر و هدایا به دانشآموزان اجرا شد.
این مراسم بهعنوان یکی از برنامههای فرهنگی - مذهبی مدارس منطقه، هر ساله با هدف ایجاد خاطرهای خوش و به یادماندنی برای دانشآموزان در آستانه تکلیف دینی برگزار میشود.
شهرستان دلگان، همواره به برگزاری آئینهای مذهبی و فرهنگی توجه ویژهای داشته و این مراسم جلوهای از این اهتمام است.
