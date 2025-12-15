  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

برگزاری جشن تکلیف دختران پایه‌سومی در دلگان

دلگان - آیین جشن تکلیف با حضور دختران دانش‌آموز پایه سوم شهرستان دلگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مراسم جشن تکلیف دختران دانش‌آموز پایه سوم ابتدایی شهرستان دلگان، با هدف آشنایی بیشتر با وظایف دینی و تقویت باورهای مذهبی در فضایی معنوی و شاد برگزار شد.

در این مراسم که با حضور دانش‌آموزان، اولیا، معلمان و مسئولین آموزش و پرورش منطقه همراه بود، برنامه‌های سرود، اجرای دکلمه، اهدای لوح‌های تقدیر و هدایا به دانش‌آموزان اجرا شد.

این مراسم به‌عنوان یکی از برنامه‌های فرهنگی - مذهبی مدارس منطقه، هر ساله با هدف ایجاد خاطره‌ای خوش و به یادماندنی برای دانش‌آموزان در آستانه تکلیف دینی برگزار می‌شود.

شهرستان دلگان، همواره به برگزاری آئین‌های مذهبی و فرهنگی توجه ویژه‌ای داشته و این مراسم جلوه‌ای از این اهتمام است.

