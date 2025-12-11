  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵

برگزاری رویداد علم و پژوهش در زابل

زابل - رویداد و ویژه برنامه‌های علمی همزمان با هفته پژوهش در شهر زابل با استقبال گسترده مردم برگزار شد.

