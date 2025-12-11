به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیام خود به مناسبت روز زن، با اشاره به دیدگاه‌های حکمت اسلامی، اظهار داشت: حقیقت انسان در روح اوست و جنسیت تنها ویژگی بدنی است. زن و مرد در مسیر کمال و ارزش‌های انسانی تفاوتی ندارند. زن ایرانی امروز با سرمایه عاطفه و عقلانیت نخستین آموزگار سلامت خانواده است و حضور اجتماعی او ضامن آینده‌ای پایدار برای جامعه خواهد بود.

وی افزود: قرآن کریم زنانی چون مریم و آسیه را نه فقط الگوی زنان بلکه الگوی همه انسان‌ها معرفی کرده است. حضرت زهرا (س) نیز الگویی است که نشان می‌دهد زن می‌تواند همزمان محور معنویت، اخلاق و مسئولیت اجتماعی باشد. این نگاه امروز در ادبیات سلامت به عنوان سلامت پایدار شناخته می‌شود؛ یعنی توجه به جسم، روان و محیط زندگی.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت توانمندسازی زنان گفت: محروم کردن زن از عرصه‌های اجتماعی و علمی مانع شکوفایی استعدادهای اوست. انتظار می‌رود زن امروز نه تنها نگهبان سلامت خانواده بلکه رهبر فرهنگ سلامت در جامعه باشد. کسی که می‌فهمد سلامت فراتر از دارو و درمان است و با فناوری، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی پیوند خورده است.

پیرصالحی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو خود را متعهد می‌داند که در سیاست‌های غذایی و دارویی نقش زن را به عنوان محور فرهنگ سلامت برجسته سازد. روز زن و روز مادر یادآور همین حقیقت است که هیچ تحول بزرگی در حوزه سلامت بدون حضور و نقش‌آفرینی زنان رخ نداده و نخواهد داد.

وی، روز زن و روز مادر را به تمامی زنان و مادران ایران زمین که با عشق و آگاهی، چراغ سلامت خانواده و جامعه را روشن نگاه می‌دارند، تبریک گفت.