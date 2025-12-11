  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۳

پیرصالحی: هیچ تحول بزرگی در سلامت بدون نقش زنان رخ نمی‌دهد

پیرصالحی: هیچ تحول بزرگی در سلامت بدون نقش زنان رخ نمی‌دهد

رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به جایگاه زنان در جامعه، گفت: هیچ تحول بزرگی در سلامت بدون نقش زنان رخ نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیام خود به مناسبت روز زن، با اشاره به دیدگاه‌های حکمت اسلامی، اظهار داشت: حقیقت انسان در روح اوست و جنسیت تنها ویژگی بدنی است. زن و مرد در مسیر کمال و ارزش‌های انسانی تفاوتی ندارند. زن ایرانی امروز با سرمایه عاطفه و عقلانیت نخستین آموزگار سلامت خانواده است و حضور اجتماعی او ضامن آینده‌ای پایدار برای جامعه خواهد بود.

وی افزود: قرآن کریم زنانی چون مریم و آسیه را نه فقط الگوی زنان بلکه الگوی همه انسان‌ها معرفی کرده است. حضرت زهرا (س) نیز الگویی است که نشان می‌دهد زن می‌تواند همزمان محور معنویت، اخلاق و مسئولیت اجتماعی باشد. این نگاه امروز در ادبیات سلامت به عنوان سلامت پایدار شناخته می‌شود؛ یعنی توجه به جسم، روان و محیط زندگی.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت توانمندسازی زنان گفت: محروم کردن زن از عرصه‌های اجتماعی و علمی مانع شکوفایی استعدادهای اوست. انتظار می‌رود زن امروز نه تنها نگهبان سلامت خانواده بلکه رهبر فرهنگ سلامت در جامعه باشد. کسی که می‌فهمد سلامت فراتر از دارو و درمان است و با فناوری، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی پیوند خورده است.

پیرصالحی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو خود را متعهد می‌داند که در سیاست‌های غذایی و دارویی نقش زن را به عنوان محور فرهنگ سلامت برجسته سازد. روز زن و روز مادر یادآور همین حقیقت است که هیچ تحول بزرگی در حوزه سلامت بدون حضور و نقش‌آفرینی زنان رخ نداده و نخواهد داد.

وی، روز زن و روز مادر را به تمامی زنان و مادران ایران زمین که با عشق و آگاهی، چراغ سلامت خانواده و جامعه را روشن نگاه می‌دارند، تبریک گفت.

کد خبر 6685383
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها