سلامت جامعه در گرو سلامت زنان و خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش طرح اعتلای سلامت مادر و کودک به منظور ارتقای سلامت مادران و آگاه سازی از سرطان های رایج در بانوان روز سه شنبه با همکاری اداره کل بانوان استانداری، نظام مهندسی، استاندارد، راهداری و حمل و نقل، هواشناسی، انتقال خون و دانشگاه علمی و کاربردی قزوین در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین برگزار شد.

زهرا آتشگران در این مراسم اظهار کرد: سلامت کودکان در هر جامعه متأثر از سلامت سایر اعضای خانواده بویژه مادران است ویکی از مهمترین ارکان دستیابی به سلامت کودکان، وجود مادرانی سالم و توانمند از نظر جسمی و روحی است.

وی به اهمیت سلامت مادران اشاره کرد و گفت: همایش های آموزشی باید به صورت مستمر برگزار شود تا مادران با راههای ارتقای سلامت خود آگاه شوند.

در این همایش خانم ها دکتر زرگینی و دکتر بهرامی نکاتی را در خصوص سرطان های شایع در بانوان و همچنین اهمیت زایمان طبیعی و نقش آن در سلامت مادر و کودک برای حاضرین تشریح کردند.

در این همایش موضوعاتی از جمله: عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر و پیشگیری از آنها، سرطان پستان، سلامت مادر و کودک، باروری سالم و زایمان ایمن، توجه به ترویج تغذیه با شیر مادر و رشد و تکامل کودکان و پیشگیری از مرگ کودکان یک تا ۵ سال مطرح شد.