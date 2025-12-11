  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

جهانبخش: ۵ تن مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد؛ دستگیری ۹۰۰۰معتاد

ارومیه- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف ۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم جهانبخش صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵ تن مواد مخدر در استان کشف شده است، افزود: در این راستا ۹ هزار معتاد شناسایی و دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از اجرای طرح ویژه طرح مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: این طرح در طول ۱۰ روز گذشته اجرا و طی آن یک تن انواع مواد مخدر در استان کشف شد.

سردار جهانبخش از دستگیری ۸۰۰ معتاد متجاهر در قالب این طرح خبر داد و گفت: همچنین ۲۰۰ نفر تهیه کننده و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

وی با اشاره به کشف ۱۵۰ هزار عدد قرض روان گردان در قالب این طرح ۱۰ روزه گفت: همچنین ۱۵۰ پاتوق و محل استعمال مواد مخدر شناسایی شده است.

