جهانبخش: ۵ تن مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد؛ دستگیری ۹۰۰۰معتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم جهانبخش صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵ تن مواد مخدر در استان کشف شده است، افزود: در این راستا ۹ هزار معتاد شناسایی و دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از اجرای طرح ویژه طرح مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: این طرح در طول ۱۰ روز گذشته اجرا و طی آن یک تن انواع مواد مخدر در استان کشف شد.

سردار جهانبخش از دستگیری ۸۰۰ معتاد متجاهر در قالب این طرح خبر داد و گفت: همچنین ۲۰۰ نفر تهیه کننده و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

وی با اشاره به کشف ۱۵۰ هزار عدد قرض روان گردان در قالب این طرح ۱۰ روزه گفت: همچنین ۱۵۰ پاتوق و محل استعمال مواد مخدر شناسایی شده است.