به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی با اشاره به اجرای طرح آرامش در شهر اظهار کرد: برخورد جدی با قاچاقچیان، جمع‌آوری معتادان متجاهر و پاکسازی نقاط آلوده از مطالبات اصلی مردم در حوزه امنیت اجتماعی است.

وی پاکسازی تفرجگاه‌ها، اطراف مدارس و محلات از وجود سوداگران مرگ را از اهداف اصلی این طرح عنوان کرد و افزود: بر اساس سوابق موجود، بخش قابل توجهی از جرایم خرد از جمله سرقت‌ها توسط این افراد انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به مطالبه شهروندان، این طرح را از ۱۶ تا ۱۸ آذرماه با مشارکت یگان‌های انتظامی شهرستان‌ها در سطح استان اجرا کرد.

سردار نجفی با اشاره به جزئیات عملیات گفت: در این مرحله ۱۴۲ قاچاقچی، خرده‌فروش و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و ۲۷ کیلو و ۸۶۰ گرم انواع مواد مخدر به همراه ۴۵ هزار و ۴۴۱ عدد قرص غیرمجاز کشف شد.

وی ادامه داد: توقیف سه دستگاه خودرو و جمع‌آوری ۲۵۶ معتاد و معتاد متجاهر که پس از غربالگری به مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ تحویل شدند، از دیگر نتایج این طرح است.

فرمانده انتظامی استان همدان تعداد نیروهای عملیاتی طرح را ۳۱۴ نفر اعلام کرد و افزود: در این عملیات ۴۹ نقطه آلوده در سطح استان پاکسازی شد.

سردار نجفی در پایان ضمن تأکید بر استمرار مبارزه قاطع با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را در سریع‌ترین زمان ممکن به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.