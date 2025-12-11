به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، صبح پنجشنبه در آئین افتتاح مدرسه شهید منگولی یزد با حضور وزیر کشور، با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش، اظهار داشت: آموزش و پرورش زیربنای آینده‌سازی هر کشوری است. اگر جامعه‌ای به تعلیم و تربیت اهمیت دهد، در حقیقت آینده خود را تضمین کرده است. هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه در راستای ارتقای سطح علمی، تربیتی و اخلاقی جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان یزد تصریح کرد: اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده، اما همچنان با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. بخش عمده‌ای از این مشکلات ناشی از تمرکز جمعیت در شهر یزد و شکل‌گیری مناطق حاشیه‌نشین است که موجب کاهش سرانه‌های مختلف از جمله آموزشی، بهداشتی، درمانی و فضای سبز شده است.

جوکار ادامه داد: سرانه آموزشی شهر یزد از میانگین استانی پایین‌تر است و این موضوع برای شهری با جایگاه علمی و فرهنگی یزد قابل قبول نیست. در حال حاضر برخی کلاس‌های درس در یزد بیش از ۴۰ دانش‌آموز دارند، در حالی که میانگین کشوری ۳۳ نفر است.

نماینده مردم یزد تأکید کرد: یزد که همواره به‌عنوان دارالعلم و دارالعباد شناخته می‌شود، باید از برنامه‌ریزی منسجم‌تری در توزیع امکانات برخوردار باشد. ظرفیت‌های خیرین آموزش‌ساز باید به‌خوبی مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر بخشی از فضاهای آموزشی توسط اتباع خارجی تکمیل شده و بعضی از مدارس ویژه این گروه شده است.

جوکار افزود: با این حال، کمیساریای عالی پناهندگان تاکنون توجه لازم را به تأمین زیرساخت‌های آموزشی این قشر نداشته است و انتظار می‌رود نسبت به ایجاد فضاهای مستقل آموزشی برای اتباع خارجی اقدام کند. در برخی مناطق نیز به‌دلیل تراکم جمعیت دانش‌آموزی، مشکلاتی از جمله مسائل امنیتی مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد جمعیت دانش‌آموزی در مرکز استان متمرکز است، گفت: باید متناسب با این وضعیت برنامه‌ریزی شود و عدالت آموزشی در توزیع فضاهای درسی و توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات آموزشی شهر یزد برطرف شود.

جوکار در پایان با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران ساخت مدرسه منگولی خاطرنشان کرد: این مدرسه با اعتبارات ملی و منابع دولتی احداث شده است. در حال حاضر حدود ۳۵ مدرسه نیمه‌تمام در شهر یزد وجود دارد که طبق برنامه ششم توسعه، نیمی از آن‌ها توسط خیرین و نیمی دیگر توسط دولت آغاز باید انجام شود اما به دلیل کمبود اعتبار، متوقف مانده‌اند.

وی تأکید کرد: ضروری است برای تکمیل این پروژه‌ها اعتبارات ملی ویژه‌ای اختصاص یابد تا با توفیق الهی شاهد بهره‌برداری کامل آن‌ها باشیم.