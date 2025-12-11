سبقت مرگ از زندگی در گیلان؛ نرخ باروری در مرز هشدار!

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کرمانپور در حاشیه برگزاری دومین جشنواره بین‌المللی «ایران جوان» در دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، با اشاره به روند جهانی کاهش فرزندآوری اظهار کرد: حدود ۲۰ سال پیش میانگین تعداد فرزندان هر زن در سن باروری در دنیا ۴.۴ نفر بود، اما امروز این رقم به ۲.۲ رسیده و جهان با کاهش جدی فرزندآوری مواجه است.

وی افزود: نرخ باروری در ایران اکنون ۱.۵ است؛ یعنی هر زن ایرانی به طور میانگین کمتر از دو فرزند به دنیا می‌آورد. بحران در برخی استان‌ها شدیدتر است؛ برای مثال در گیلان نرخ باروری به زیر یک رسیده و این یعنی نرخ تولد از نرخ مرگ‌ومیر پایین‌تر است.

کرمانپور با بیان اینکه تداوم این روند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای آینده کشور خواهد داشت، گفت: اگر این وضعیت ادامه یابد، ۵۰ سال بعد شاید در یک صف نانوایی اگر فردی گیلکی صحبت کند، کسی حتی متوجه لهجه او نشود.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت همچنین به بخشی از برنامه‌های کلان دولت چهاردهم در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: مدیریت جمعیت، کاهش معضل پسماندها، کنترل مصرف دخانیات و مواد مخدر، توسعه گردشگری سلامت، ترویج مصرف نان کامل، کاهش تصادفات و توجه به سلامت روان از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت بهداشت در این ره است.