به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، در نشست هماهنگی برگزاری هفته پیشگیری از سوختگی که امروز با حضور جلالی، مدیر عامل انجمن پیشگیری از سوختگی ققنوس و همکاران این مجموعه در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: سوختگی نه تنها آثار جسمی بلکه عوارض روحی و روانی شدیدی دارد و اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر بیشتر در معرض آن قرار میگیرند. از این رو، این موضوع میتواند به عنوان صدای بیصدایان مطرح شود، همان مفهومی که رئیس جمهور نیز به آن اشاره کردند.
کرمانپور خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما در وزارت بهداشت، حفظ جمعیت جوان و پیشگیری از مرگ ناشی از سوختگی است. برنامهریزی کردهایم تا حداقل طی ۱۰ سال آینده تعداد فوتیها به طور قابل توجهی کاهش یابد.
وی در ادامه از اقدامات وزارت بهداشت برای افزایش آگاهی و اطلاعرسانی خبر داد: ما با تولید کلیپهای آموزشی و همکاری رسانهها تلاش کردهایم مشکلات سوختگی و خطرات ناشی از آن را به صورت گسترده اطلاعرسانی کنیم. همچنین با وزارت ارشاد در حال نهایی کردن توافقی هستیم تا از اواسط دیماه، کمپینهای رسانهای و آموزشی بهطور گسترده در سطح کشور اجرا شود.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: هماهنگی بین سازمانها و اقدامات هدفمند در سطح جامعه میتواند به کاهش حوادث و مرگ و میر ناشی از سوختگی کمک کند و نقش مؤثری در حفظ سلامت جوانان و اقشار آسیبپذیر داشته باشد.
