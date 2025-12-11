وقوع یک فاجعه انسانی در نوار غزه طی ساعات آتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی نهاد دفاع شهری نوار غزه اعلام کرد که طی ساعات آتی اوضاع آوارگان فلسطینی در این منطقه وخیم‌تر می‌شود.

وی افزود: با کاهش دمای هوا و تشدید بارش باران در نوار غزه آوارگان فلسطینی که در چادرهای کهنه و مندرس زندگی می‌کنند شاهد غرق شدن محل زندگی خود خواهند بود.

خبرنگار شبکه المیادین نیز گفت: ما از یک فاجعه در نوار غزه در سایه تداوم محاصره این منطقه توسط رژیم صهیونیستی صحبت می‌کنیم. هر چادری که زیر باران قرار داشته باشد در آب غرق می‌شود و اوضاع در این باریکه به ویژه منطقه المواصی فاجعه بار است.