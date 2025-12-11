  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

وقوع یک فاجعه انسانی در نوار غزه طی ساعات آتی

وقوع یک فاجعه انسانی در نوار غزه طی ساعات آتی

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از وخامت اوضاع آوارگان فلسطینی در نوار غزه با سردتر شدن هوا و بارش شدید باران در این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی نهاد دفاع شهری نوار غزه اعلام کرد که طی ساعات آتی اوضاع آوارگان فلسطینی در این منطقه وخیم‌تر می‌شود.

وی افزود: با کاهش دمای هوا و تشدید بارش باران در نوار غزه آوارگان فلسطینی که در چادرهای کهنه و مندرس زندگی می‌کنند شاهد غرق شدن محل زندگی خود خواهند بود.

خبرنگار شبکه المیادین نیز گفت: ما از یک فاجعه در نوار غزه در سایه تداوم محاصره این منطقه توسط رژیم صهیونیستی صحبت می‌کنیم. هر چادری که زیر باران قرار داشته باشد در آب غرق می‌شود و اوضاع در این باریکه به ویژه منطقه المواصی فاجعه بار است.

کد خبر 6685640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها