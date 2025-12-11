  1. استانها
یزد_ وزیر کشور با تأکید بر دستاوردهای دولت دکتر پزشکیان در حوزه عدالت آموزشی گفت: هرگونه تخصیص منابع به زیرساخت‌های مدارس نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری برای آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح آموزشگاه شهید عبدالله منگلی در یزد اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هزینه نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری پایدار برای آینده کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات مثبت انجام‌شده در حوزه آموزش، خاطرنشان کرد: هرچند مشکلاتی در مسیر وجود دارد، اما نباید این چالش‌ها مانع از پیشرفت در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شود.

مؤمنی افزود: تقویت بسترهای آموزش و توسعه مدارس زمینه‌ساز پیشرفت ملی است و همه دستگاه‌ها باید در تحقق نهضت مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی نقش‌آفرینی کنند.

وزیر کشور تأکید کرد: دولت دکتر پزشکیان با اجرای طرح عدالت آموزشی گامی اساسی در توسعه نظام تعلیم و تربیت کشور برداشته است.

