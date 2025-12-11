به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح آموزشگاه شهید عبدالله منگلی در یزد اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هزینه نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری پایدار برای آینده کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات مثبت انجام‌شده در حوزه آموزش، خاطرنشان کرد: هرچند مشکلاتی در مسیر وجود دارد، اما نباید این چالش‌ها مانع از پیشرفت در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شود.

مؤمنی افزود: تقویت بسترهای آموزش و توسعه مدارس زمینه‌ساز پیشرفت ملی است و همه دستگاه‌ها باید در تحقق نهضت مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی نقش‌آفرینی کنند.

وزیر کشور تأکید کرد: دولت دکتر پزشکیان با اجرای طرح عدالت آموزشی گامی اساسی در توسعه نظام تعلیم و تربیت کشور برداشته است.