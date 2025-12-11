برگزاری سومین جشن چادر دختران حورا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، مراسم جشن چادر دختران حورا با حضور ۴۸۴ دختر از ۲۲ محله و ۱۰ روستای کرمانشاه برگزار شد؛ این آئین با هدف ترویج هویت دینی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات طراحی شده است.

وی با اشاره به نقش مجموعه‌های مردمی در شکل‌گیری این جشن بیان کرد: در این مراسم دخترانی شرکت کردند که در فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و کنشگری اجتماعی در محلات نقش مؤثری داشته‌اند و بسیاری از آنان با تمایل شخصی تصمیم به انتخاب چادر گرفته‌اند.

این برنامه با مشارکت مجموعه‌های مردمی همچون «مؤسسه یاران آسمان» برگزار شد و تلاش شده تا جلوه‌ای از همکاری اجتماعی، معنویت و نشاط برای دختران حاضر رقم بخورد.

برای این مراسم برنامه‌های متنوعی شامل استندآپ کمدی، اجرای گروه سرود، خوانندگی و شاهنامه‌خوانی پیش‌بینی شده است و نماهنگ «دختران حورا» که ویژه این جشن تولید شده، توسط گروه سرود «اسرا» و با همخوانی دختران شرکت‌کننده اجرا خواهد شد.

در پایان مراسم نیز قرعه‌کشی میان شرکت‌کنندگان انجام می‌شود که جوایز آن شامل سفر زیارتی به عتبات، قم و مشهد است. این جشن معنوی و فرهنگی با حضور خانواده معظم شهدا همراه خواهد بود.