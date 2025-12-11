رحمانی: حفاظت از حاشیه و پیرامون دریاچه اهمیت حیاتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در آئین تجلیل از زنان تأثیرگذار استان به مناسبت روز زن، با بیان اینکه زندگی ما در کنار دریاچه رقم می‌خورد افزود: حفاظت از حاشیه و پیرامون دریاچه اهمیت حیاتی دارد و باید با اقدام به‌موقع از بروز بحران‌های جدید جلوگیری کرد.

وی گفت: در سفر اخیر رئیس‌جمهور، ۱۰ اقدام مشخص برای دریاچه تعریف و اجرایی شد؛ از بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تا تدوین اطلس مخاطرات استان در دست اجراست.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به همکاری‌های زیست‌محیطی ایران و ژاپن گفت: امسال مجموع کمک‌های ژاپن به ایران برای چهار دریاچه کشور ۴.۴ میلیون دلار بوده است. حتی اگر تنها یک میلیون دلار اختصاص یابد، رقم آن حدود ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود، در حالی که فقط هزینه انتقال آب از کانال کانی‌سیب تاکنون بیش از هفت همت بوده است.

وی تأکید کرد هدف استان استفاده از تجربیات بین‌المللی و بهره‌گیری همزمان از ظرفیت سازمان‌های جهانی، دانشگاه‌ها و گروه‌های علمی است تا برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه با اتکا به دانش روز پیش برود.

رشد شاخص‌های اقتصادی در آذربایجان غربی ضروری است

وی با تأکید بر اینکه این استان امروز در مسیر جدید رشد قرار گرفته است، گفت: تبدیل ظرفیت‌های گسترده استان در مرز، گردشگری، معدن، کشاورزی و سرمایه انسانی به ارزش افزوده، یک ضرورت فوری برای دستیابی به جایگاه واقعی استان در شاخص‌های اقتصادی است.

رحمانی افزود: این استان امروز در یک مسیر جدید قرار گرفته و رشد شاخص‌های اقتصادی برای آن یک ضرورت جدی است. همه بخش‌ها باید برای توسعه پای کار باشند، چرا که آذربایجان‌غربی هنوز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است.

وی با اشاره به نقش ویژه بانوان در محیط‌های کاری افزود: زنان دارای بهره‌وری بالا و توانمندی اثبات‌شده هستند و استفاده از این ظرفیت بزرگ می‌تواند روند توسعه استان را شتاب دهد.

ظرفیت‌های گردشگری مورد توجه قرار گیرد

وی مرزهای گسترده استان با عراق و ترکیه را فرصتی بی‌نظیر دانست و گفت: وجود دو مرز رسمی با عراق و چندین مرز با ترکیه، آذربایجان‌غربی را به پل ارتباطی ایران با اروپا و اتحادیه عرب تبدیل کرده و می‌تواند موتور محرک تجارت و سرمایه‌گذاری باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به توان گردشگری استان افزود: استان در ظرفیت‌های گردشگری با استان مازندران قابل مقایسه است و آثار تاریخی ثبت‌شده فراوان، جاذبه‌های طبیعی برجسته و تالاب‌های کم‌نظیر آن در ایران جایگاه ویژه‌ای دارند.

به گفته وی، بارش‌های اخیر نگرانی‌ها درباره وضعیت تالاب‌ها را برطرف کرده و روند احیای آنها به شکل مطلوب پیش رفته است که یک جهش خوب در بخش گردشگری می‌تواند باشد.

آذربایجان غربی از نظر امنیت در وضعیت مطلوب قرار دارد

استاندار با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی و جامعه علمی استان گفت: از نظر پتانسیل‌های مختلف از بسیاری استان‌ها جلوتر هستیم ولی خروج نیروهای توانمند از گذشته یک تهدید بوده و نباید اجازه داد این روند تکرار شود.

رحمانی افزود: آذربایجان‌غربی از نظر امنیت، آرامش و کیفیت زندگی در وضعیت مطلوب قرار دارد و باید شرایطی فراهم شود تا نیروهای علمی و کاری در استان بمانند و آسیب نبینند.

وی از آغاز «طرح مدیران فردا» در استان خبر داد و گفت: در این طرح مقرر شده ۵۰۰ جوان زیر ۴۰ سال شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند تا برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی در آینده آماده شوند.

انجام ۹ مورد بارورسازی ابرها در آذربایجان غربی

رحمانی با اشاره به توسعه تجهیزات پایش جوی در استان افزود: بهترین سامانه‌های هواشناسی افتتاح شده و عملیات بارورسازی ابرها نیز ادامه دارد. تاکنون ۹ نوبت بارورسازی ابرها در آسمان ارومیه انجام شده است.

وی بخش سرمایه‌گذاری را یکی از محورهای اصلی حرکت توسعه‌ای استان عنوان کرد و گفت: پس از برگزاری‌ای نوا، ۲۰۰ همت سرمایه‌گذار آماده ورود به استان هستند. یک سرمایه‌گذار نیز به‌تنهایی ۴۰ همت برای اجرای پروژه‌ها اختصاص داده و آماده آغاز کار است.

استاندار آذربایجان‌غربی به وضعیت زیرساخت‌های استان نیز اشاره کرد و افزود: سال گذشته محور ایواوغلی – بازرگان تنها ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار داشت، اما امسال با تلاش دستگاه‌ها و همراهی نمایندگان، ۲۰ کیلومتر از این محور با تأمین اعتبار لازم زیر بار ترافیک رفته است.

رحمانی با تأکید بر اینکه هدف ما قرار گرفتن استان در ردیف استان‌های برتر کشور است تصریح کرد که تمام ظرفیت‌های دستگاهی، وزارتخانه‌ای و بخش خصوصی برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است. به گفته وی، تکمیل مسیر اتصال ایران به اروپا در این استان باید تا سال آینده نهایی شود تا این محور از مسیرهای حادثه‌خیز خارج شود.

استاندار با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی مدیریتی اظهار کرد: هر اداره یا مدیری که رتبه عملکردی آن در ارزیابی‌ها زیر ۱۰ باشد، باید مسئولیت خود را واگذار کند؛ رتبه ۲۷ شایسته آذربایجان‌غربی نیست.

مطالعات راه آهن سریع السیر ارومیه- تبریز در حال انجام است

رحمانی همچنین از آغاز طرح بزرگراه ارومیه – تبریز خبر داد و گفت مطالعات راه‌آهن سریع‌السیر ارومیه – تبریز و باند دوم فرودگاه ارومیه در حال انجام است.

وی افزود: ۱۰ پروژه مهم با مشارکت دولت و بخش خصوصی به زودی در حوزه حمل‌ونقل و زیرساختی آغاز خواهد شد و اکنون سراسر استان به کارگاه سازندگی تبدیل شده است.

استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه استانداری مسیر جدیدی از شناخت و بازسازی را آغاز کرده است از بانوان فعال استان نیز خواست در عرصه‌های اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

وی هشدار داد که اختلافات قومی به ضرر همه خواهد بود و امنیت سرمایه‌گذاری که در همایش ای نوا به‌خوبی نمایان شد، باید حفظ شود.

رحمانی معیار جدید ارزیابی عملکرد استان را میزان سرمایه‌گذاری و پیشرفت دانست و افزود: رویه‌های تجاری فعال شده و فعال‌سازی بازارچه‌ها و مرزهای استان با هدف ارتقای معیشت مردم مناطق مرزی در اولویت قرار گرفته است.

در این همایش که با حضور بیش از ۲۰۰ بانوی فعال اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی استان برگزار شد از این افراد به عنوان زنان تأثیر گذار تجلیل شد.