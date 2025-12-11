وزیر کشور: یزد قطب تأثیرگذار در توسعه اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان یزد ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر و یاد بیش از چهار هزار شهید این استان، اظهار کرد: مردم یزد همواره در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دوران دفاع مقدس نقشآفرین و تأثیرگذار بودهاند و این روحیه ایثار، امنیت و سختکوشی، سرمایه ارزشمندی برای کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بخشی از مسائل مطرحشده در شورای اداری مربوط به وزارت کشور و بخشی در حوزه سایر دستگاههاست، افزود: تمام موضوعات استان در دولت پیگیری میشود و گزارش جامعی از سفر به یزد همراه با پیشنهادهای اجرایی در جلسه آتی هیئت دولت ارائه خواهد شد.
مؤمنی، یزد را دومین استان معدنی کشور و از قطبهای صنعتی ایران دانست و گفت: ظرفیتهای گسترده انسانی، امنیت پایدار، ثبت جهانی شهر یزد و حضور سرمایهگذاران فعال، این استان را به یکی از نقاط اثرگذار در توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
وزیر کشور ضمن تقدیر از عملکرد استان در حوزه تولید و اقتصاد تصریح کرد: تاکنون ۳۲ مجوز بینام برای سرمایهگذاری در یزد صادر شده که پنج پروژه با ارزشی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست. همچنین سههزار و ۷۱۵ طرح سرمایهگذاری در استان در دست اقدام است که تکمیل آنها میتواند بیش از ۱۲۱ هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
وی با اشاره به احیای ۱۱۳ واحد تولیدی راکد در سال گذشته افزود: ۱۷۹ واحد دارای ظرفیت کاهشیافته به چرخه کامل تولید بازگشتهاند و ۹ واحد تملکشده توسط بانکها نیز دوباره فعال شدهاند. همچنین ۱۹۰۰ واحد تولیدی در یزد زیر ظرفیت کار میکنند.
مؤمنی همچنین از شناسایی ۱۶۰ سرمایهگذار خارجی و بازدید ۱۵ هیئت خارجی از ظرفیتهای اقتصادی یزد خبر داد و این روند را نشانه پویایی تولید در استان دانست.
وزیر کشور با تأکید بر لزوم تمرکززدایی در مدیریت کشور اظهار کرد: نمیتوان از تهران امور ۳۱ استان را بهصورت متمرکز اداره کرد. یکی از برنامههای دولت چهاردهم افزایش اختیارات استانها و اصلاح ساختار مدیریتی کشور است.
وی با اشاره به اینکه میانگین دوره مدیریت شهرداران کمتر از دو سال است، گفت: ثبات مدیریت شهری نیازمند اصلاح قانون شوراهاست و دولت معتقد است یا شهردار باید با رأی مستقیم مردم انتخاب شود یا امکان عزل سریع او توسط شورا محدود شود.
مؤمنی با بیان اینکه یزد به دلیل بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، ظرفیت تبدیلشدن به قطب انرژیهای تجدیدپذیر را دارد، افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی، علاوه بر کاهش آلودگی، موجب اشتغالزایی و صرفهجویی اقتصادی خواهد شد و باید استفاده از این انرژی در مدارس، مزارع و واحدهای صنعتی تسهیل شود.
وی محلهمحوری را از سیاستهای کلان دولت عنوان کرد و گفت: تقویت همبستگی اجتماعی و فعالیتهای مردمی در محلات، یکی از اهداف اصلی دولت است.
وزیر کشور با اشاره به درخواستهای مطرحشده از سوی مسئولان یزد درباره تقسیمات کشوری و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: مطالعات کارشناسی در این زمینه در حال تکمیل است و امیدواریم تصمیمات نهایی بهزودی به تصویب برسد.
