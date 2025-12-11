به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پوردهقان عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان یزد که با حضور وزیر کشور برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای دولت در شرایط سخت اقتصادی و فشار تحریمها، گفت: با وجود همه تلاشها، مردم هنوز نتوانستهاند آثار ملموس این همراهی را در زندگی خود احساس کنند. صراحتاً باید گفت وضعیت اقتصادی موجود و تورم حاکم بر جامعه قابل دفاع نیست و مسئولان باید پاسخگوی این شرایط باشند.
نماینده اردکان همچنین به توزیع ناعادلانه یارانهها اشاره کرد و افزود: در حالی که بسیاری از خانوادههای ضعیف زیر فشار هزینههای زندگی قرار دارند، یارانهها همچنان به شکل نابرابر بین دهکها تقسیم میشود. زمان آن رسیده که با شجاعت اصلاحات اساسی در این زمینه انجام شود.
وی در ادامه با قدردانی از عملکرد اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، گفت: شما از وزرای موفق و متعهد دولت است؛ با این حال انتظار میرود برای آشنایی نزدیکتر با مشکلات محلی، سفرهایی نیز به شهرستانهای اردکان، میبد و مهریز انجام دهد.
پوردهقان یکی دیگر از مطالبات مهم مردم استان را افزایش اختیارات فرمانداریهای ویژه دانست و تصریح کرد: در حالی که اردکان و میبد بهعنوان فرمانداری ویژه شناخته میشوند، نبود اختیارات کافی، موجب افزایش انتظارات عمومی و کندی پیگیری مسائل شده است. پیشنهاد من این است که دولت با ارائه لایحهای به مجلس، زمینه تقویت اختیارات این فرمانداریها را فراهم کند.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی فوری و سطح ملی مشکل آلودگی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی استان شد.
وی با اشاره به استقرار بیش از هزار واحد صنعتی در محدودهای به شعاع ۷۰ کیلومتر میان شهرستانهای اردکان، میبد و یزد اظهار کرد: آلایندگی ناشی از این واحدها به دغدغهای جدی برای مردم منطقه تبدیل شده است و موضوع باید بهصورت ویژه در هیئت دولت مطرح و برای آن تصمیمهای مؤثر و اجرایی اتخاذ شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از وزارت کشور خواست تا سیاست خروج اتباع غیرمجاز را با جدیت ادامه دهد. او افزود: نتایج مثبت اجرای این سیاست در جامعه قابل مشاهده است، اما گزارشهایی وجود دارد که روند آن کند شده و حتی در برخی مناطق بازگشت اتباع مشاهده میشود. مردم انتظار دارند این روند بدون وقفه پیش برود.
نماینده اردکان در پایان با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و تجلیل از مقام مادر، بر اهمیت توجه دولت به موضوعات اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد و گفت: دولت باید با برنامهریزی دقیق در این حوزه، زمینه افزایش امید و آرامش در جامعه را فراهم کند.
