گردنه عسل‌کشان چهارمحال و بختیاری بر اثر بارش برف مسدود شد

شهرکرد-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به بارش برف، تردد در گردنه‌های شهرستان کوهرنگ با محدودیت مواجه شده و گردنه عسل‌کشان مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود: با توجه به تداوم بارش‌ها در محور فارسان –کوهرنگ نیز عبور از گردنه‌های چری و شاه‌منصوری تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

وی اظهار داشت: براساس گزارش‌های دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری، تردد در سایر محورهای ارتباطی استان عادی و روان و همه مسیرها باز است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از رانندگان خواست در صورت ضرورت سفر، با تجهیزات کامل زمستانی شامل زنجیرچرخ، سوخت کافی، خوراک و پوشاک گرم تردد کنند و از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

وی یادآور شد: مسافران و رانندگان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته یا از خدمات آنلاین آن استفاده کنند.

‌خدابخشی افزود: با توجه به پیش‌بینی و هشدارهای هواشناسی و لزوم هماهنگی همه جانبه بین کارکنان زحمتکش راهداری و پلیس راه، ۴۵۰ راهدار شامل راننده، راهدار، اپراتور ماشین آلات، تدارکات و پشتیبانی در ۴۲ راهدارخانه ثابت و سیار استان آماده خدمات‌رسانی به مردم هستند.

وی اظهار داشت: ماشین آلات سبک کمک‌دار، سنگین و نیمه سنگین برف‌روبی در محورهای استان مستقر هستند.

