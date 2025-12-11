به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود: با توجه به تداوم بارشها در محور فارسان –کوهرنگ نیز عبور از گردنههای چری و شاهمنصوری تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکانپذیر است.
وی اظهار داشت: براساس گزارشهای دریافتی از دوربینهای نظارت تصویری، تردد در سایر محورهای ارتباطی استان عادی و روان و همه مسیرها باز است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری از رانندگان خواست در صورت ضرورت سفر، با تجهیزات کامل زمستانی شامل زنجیرچرخ، سوخت کافی، خوراک و پوشاک گرم تردد کنند و از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.
وی یادآور شد: مسافران و رانندگان میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها تماس گرفته یا از خدمات آنلاین آن استفاده کنند.
خدابخشی افزود: با توجه به پیشبینی و هشدارهای هواشناسی و لزوم هماهنگی همه جانبه بین کارکنان زحمتکش راهداری و پلیس راه، ۴۵۰ راهدار شامل راننده، راهدار، اپراتور ماشین آلات، تدارکات و پشتیبانی در ۴۲ راهدارخانه ثابت و سیار استان آماده خدماترسانی به مردم هستند.
وی اظهار داشت: ماشین آلات سبک کمکدار، سنگین و نیمه سنگین برفروبی در محورهای استان مستقر هستند.
