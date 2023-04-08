جدال نزدیک ۶ تیم برای تصاحب صدر جدول لیگ برتر ساحلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران جام «خلیج فارس» با حضور ۱۳ تیم پیگیری می‌شود.

هفته چهارم این رقابت‌ها از ۱۶ فروردین به میزبانی پیکان بندر دیر آغاز شد و روز جمعه ۱۸ فروردین با برگزاری هشت مسابقه به پایان رسید. تیم‌های ساوانا، پارس جنوبی، فولاد هرمزگان، سنگ آهن بافق، پیکان بندر دیر و شهداب یزد با امتیازاتی نزدیک در جدال برای تصاحب صدر جدول رده‌بندی این رقابت‌ها هستند.

در مجموع دیدارهای روز سوم هفته چهارم که بعد از افطار و از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه آغاز شد، تیم‌های پارس جنوبی، موج‌سواران ساحل نوشهر، شهداب یزد و ساوانا مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

نتایج کامل روز پایانی هفته چهارم لیگ برتر ساحلی به شرح زیر است:

پارس جنوبی (برنده) – سنگ آهن بافق

دیدار نخست: پارس جنوبی ۲ – سنگ آهن بافق صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۶)

دیدار دوم: پارس جنوبی ۲ – سنگ آهن بافق صفر (۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۳)

رعد پدافند تهران – موج‌سواران ساحل نوشهر (برنده)

دیدار نخست: رعد پدافند تهران صفر – موج‌سواران ساحل نوشهر ۲ (۱۱ بر ۲۱ و ۱۹ بر ۲۱)

دیدار دوم: رعد پدافند تهران یک – موج‌سواران ساحل نوشهر ۲ (۱۳ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۸ و ۱۰ بر ۱۵)

شهید ادریس آزادیان – شهداب یزد (برنده)

دیدار نخست: شهید ادریس آزادیان یک – شهداب یزد ۲(۲۱ بر ۱۸، ۱۷ بر ۲۱ و ۹ بر ۱۵)

دیدار دوم: شهید ادریس آزادیان صفر – شهداب یزد ۲(۲۱ بر ۲۳ و ۱۷ بر ۲۱)

ساوانا (برنده) – امید سنگ آهن بافق

دیدار نخست: ساوانا ۲– امید سنگ آهن بافق صفر(۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۹)

دیدار دوم: ساوانا ۲– امید سنگ آهن بافق صفر(۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۷)

جدول لیگ برتر ساحلی در پایان هفته چهارم لیگ برتر ساحلی بدین شکل است:

ساوانا هفت برد و ۱۴ امتیاز

پارس جنوبی هفت برد و ۱۴ امتیاز

فولاد هرمزگان ۶ برد و ۱۴ امتیاز

سنگ آهن بافق ۶ برد و ۱۴ امتیاز

پیکان بندر دیر پنج برد و ۱۳ امتیاز

شهداب یزد پنج برد و ۱۳ امتیاز

موج‌سواران ساحل نوشهر سه برد و ۱۱ امتیاز

شهید ادریس آزادیان نوشهر سه برد و ۱۰ امتیاز

دانش و توپ دو برد و ۹ امتیاز

رعد پدافند تهران دو برد و ۹ امتیاز

امید سنگ آهن بافق یک برد و هشت امتیاز

رازین پلیمر یک برد و هشت امتیاز

اداره بنادر و دریانوردی انزلی بدون برد و ۶ امتیاز

هفته پنجم لیگ برتر ساحلی ۲۵ تا ۲۷ فروردین به میزبانی امید سنگ آهن بافق برگزار خواهد شد.