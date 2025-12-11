به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا گفت: سه فروند لنج که در آب‌های جاسک اقدام به صید غیرمجاز به روش ترال کرده بودند، با دستور قضائی و توسط مأموران پایگاه دریابانی جاسک توقیف شد و در این عملیات ۱۱ نفر متهم دستگیر و آبزیان صیدشده نیز توقیف شده است.

پارسانیا افزود: پرونده این افراد در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است و با هرگونه صید غیرمجاز، به‌ویژه صید مخرب ترال، برخورد قاطع انجام خواهد شد.

دادستان جاسک همچنین تأکید کرد: دستگاه قضائی از نهادهای متولی مبارزه با صید غیرمجاز و نیز صیادانی که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌کنند، حمایت قانونی خواهد کرد.