  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

توقیف سه لنج صیادی در آب‌های جاسک و دستگیری ۱۱ متهم

توقیف سه لنج صیادی در آب‌های جاسک و دستگیری ۱۱ متهم

جاسک- دادستان عمومی و انقلاب جاسک از توقیف سه فروند لنج و دستگیری ۱۱ متهم به دلیل صید غیرمجاز ترال در آب‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا گفت: سه فروند لنج که در آب‌های جاسک اقدام به صید غیرمجاز به روش ترال کرده بودند، با دستور قضائی و توسط مأموران پایگاه دریابانی جاسک توقیف شد و در این عملیات ۱۱ نفر متهم دستگیر و آبزیان صیدشده نیز توقیف شده است.

پارسانیا افزود: پرونده این افراد در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است و با هرگونه صید غیرمجاز، به‌ویژه صید مخرب ترال، برخورد قاطع انجام خواهد شد.

دادستان جاسک همچنین تأکید کرد: دستگاه قضائی از نهادهای متولی مبارزه با صید غیرمجاز و نیز صیادانی که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌کنند، حمایت قانونی خواهد کرد.

کد خبر 6685900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها