دستگیری متهم دوم پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرو در مرکز کشور

جاسک- دادستان عمومی و انقلاب جاسک از دستگیری متهم دوم یک پرونده کثیرالشاکی با موضوع کلاهبرداری در حوزه خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد پارسانیا گفت: این متهم پس از مدتی فرار و اختفا در شهرهای مختلف کشور، در مرکز کشور شناسایی و بازداشت شد.

وی اظهار کرد: با اقدامات اطلاعاتی و قضائی انجام‌شده، متهم دوم این پرونده که با نام اختصاری «ع. ب» شناخته می‌شود و مدتی در شهرهای مختلف کشور متواری بود، شناسایی و پس از تعیین محل اختفا، با اعطای نیابت قضائی در مرکز کشور دستگیر شد.

وی با بیان اینکه این پرونده بیش از ۳۶۰ شاکی دارد، افزود: رسیدگی به اتهامات این متهم در دستور کار دادگستری شهرستان جاسک قرار دارد و روند قضائی پرونده با جدیت در حال پیگیری است.

پارسانیا همچنین با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضائی در مقابله با مفاسد مالی، خاطرنشان کرد: برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی در شهرستان جاسک تشدید شده و این‌گونه پرونده‌ها مطابق مقررات قانونی و بدون اغماض رسیدگی خواهد شد.

