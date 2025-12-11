به گزارش خبرنگار مهر، پروژه زیرگذر شیخ صفیالدین اورموی (شورا - ورزش) با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، در مدتزمان شش ماه و به طول ۴۲۰ متر و عرض ۱۶ متر عصر پنجشنبه بهرهبرداری رسید.
این پروژه که بهعنوان یکی از طرحهای مهم ترافیکی و زیرساختی شهر ارومیه به شمار میرود، با هدف تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی محدوده مرکزی شهر و افزایش ایمنی عبور و مرور شهروندان به بهرهبرداری میرسد.
همچنین همزمان با افتتاح این پروژه، عملیات اجرایی زیرگذر تقاطع مادر با انجام مراسم کلنگزنی رسماً آغاز شد.
تأکید استاندار آذربایجانغربی بر شتاب گیری پروژههای عمرانی در ارومیه
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر لزوم جهش در طرحهای عمرانی ارومیه، گفت: بهرهگیری گستردهتر از ظرفیت بخش خصوصی میتواند روند توسعه شهری را سرعت دهد.
رضا رحمانی بهرهبرداری از این زیرگذر را نمونهای موفق از اجرای سریع پروژهها دانست و افزود: شهر ارومیه امکان اجرای همزمان چندین پروژه مشابه را دارد و باید در این مسیر گامهای جدی برداشته شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت کار جهادی و بسیجی، خاطرنشان کرد: ارومیه به عنوان یک کلانشهر باید تعداد بیشتری پروژه عمرانی در دست اجرا داشته باشد و مدیریت شهری باید در این زمینه فعالتر عمل کند.
استاندار آذربایجانغربی ظرفیت بخش خصوصی را نیز موتور محرک توسعه دانست و افزود: نقش شهرداریها در جذب سرمایهگذاری دارای اهمیت ویژه بوده و حضور مردم در کنار مدیریت شهری میتواند به تقویت روند توسعه کمک کند.
رحمانی با اشاره به طرحهای حملونقل شهری و موضوعات مهمی مانند ساماندهی میدان مرکزی شهر، اضافه کرد: مقدمات لازم برای بهبود این نقاط فراهم شده و انتظار میرود شهرداری در تکمیل طرحها با جدیت بیشتری حضور داشته باشد.
کلنگ زیرگذر مادر در ارومیه انجام میشود
شهردار ارومیه هم در این آئین با ارائه گزارشی از طرحهای مدیریت شهری اظهار کرد: از موضوعات مهم ما ترافیک ارومیه بود که این زیرگذر در راستای رفع بخشی از آن صورت گرفت؛ کلنگ زیرگذر مادر هم به زمین زده خواهد شد.
آیدین رحمانی اضافه کرد: اجرای ۲.۵ میلیون مترمربع آسفالت، خرید ۸۳ دستگاه ماشین آلات با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ماکو، سنگفرش راسته غلام خان، برنامه ریزی برای سنگفرش پنج راه تا میدان انقلاب از جمله اقدامات مدیریت شهری به شمار میرود.
وی ادامه داد: بیش از ۲۰ پروژه سرمایه گذاری را در دستور کار داریم که احداث خیابان غذا و البته طرحهای عمرانی در سطح شهر از جمله آنهاست.
نظر شما